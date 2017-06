Herrera defiende que la "mayoría" de responsables políticos de CyL "han sido y son honrados"

Herrera se ha referido a este asunto durante su discurso pronunciado en el Debate de Política General que ha comenzado este miércoles en las Cortes, en este foro el presidente de la Junta se ha referido a las leyes aprobadas en pro de la "calidad de la política", en concreto la Ley de garantías de los informantes y la Ley del Estatuto del Alto Cargo, donde, como ha recordado, en su artículo 12 se establece que es la apertura de juicio oral la que debe determinar el cese del alto cargo.

"Considero que esta clara previsión legal nos exige a todos una reflexión y una dosis de serenidad cuando desgraciadamente se producen, como ocurre ahora, actuaciones judiciales por posibles casos de corrupción que afectan a altos cargos o a ex altos cargos de la Junta, hechos que causan una justificada alarma social y política", ha aseverado.

No obstante, sin nombrar a Tomás Villanueva, se ha referido a las diligencias previas que tienen abiertas los juzgados de Instrucción 2 y 4 de Valladolid. "Esta investigación judicial se ha extendido a la persona que por designación mía fue miembro de la Junta entre 2001 y 2015 y principal responsable de su política económica", ha recordado el presidente, quien ha insistido en que con esta situación se pone de manifiesto que las investigaciones están en curso, no han concluido, y desde luego "no se ha producido la apertura de juicio oral".

En este punto de su discurso, Juan Vicente Herrera ha insistido en que "nadie está por encima de la Ley y, menos aún en el ejercicio de responsabilidades públicas, en las que no cabe ninguna tolerancia con la corrupción". Tras esta apreciación, el presidente ha mostrado su "total confianza" en el Estado de Derecho y en la Justicia y su "máximo respeto" por todas las actuaciones judiciales y por las decisiones que los jueces adopten.

A todo esto Herrera ha sumado su voluntad de seguir colaborando "proactivamente" con la Justicia y su "convicción" de que "la inmensa mayoría de los responsables políticos que ha tenido y tiene Castilla y León en todos estos años han sido y son unos honrados servidores públicos".