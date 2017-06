Herrera se declara políticamente responsable de posibles irregularidades de sus colaboradores directos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha declarado este miércoles políticamente responsable de posibles irregularidades que "hayan podido cometer" sus colaboradores directos en respuesta al portavoz del PSOE, Luis Tudanca, al que ha pedido que respete la justicia y sus tiempos.

Herrera ha contestado de este modo después de que Tudanca le pidiera que dimitiera por los casos de corrupción en Castilla y León, ante lo que Herrera le ha afeado que fuera "demasiado previsible" en sus argumentos y con "prepotencia e insolencia" lance acusaciones en las Cámara.

"Usted procesa, juzga, sentencia, condena y ejecuta la condena", ha criticado el presidente de la Junta, quien ha ironizado sobre la posibilidad de que Tudanca le culpara de ser el "autor material del cerco de Numancia".

En este punto, el presidente de la Junta ha recordado a Tudanca que es muy "fácil" acusar al de enfrente sin hablar de la letra pequeña en lo relativo a los procesos que están en los tribunales y las diferencias sobre la apertura de juicio oral y el procesamiento. "Nos ha acostumbrado su señoría a esa extraña habilidad que tiene con la injuria, el insulto", ha manifestado Herrera, quien ha augurado que alguna vez le enseñaran a Tudanca la diferencia entre la "inmunidad y la impunidad".

Herrera ha insistido en pedir al líder socialista que respete la justicia, "sus tiempos y sus decisiones", tras lo que le ha espetado que si habla de la "maldición de los vicepresidentes", en referencia a la lista de implicados detallada por Tudanca, "no le importará hablar de la maldición de los presidentes de Andalucía".

"Usted siempre tiene prisas para desgastar, sentenciar y lograr un beneficio político no conseguido en las urnas", ha reseñado Herrera, quien se ha mostrado dispuesto a debatir sobre la "responsabilidad política" y el momento en el que debe exigirse, tras lo que ha sido tajante al manifestado que no está dispuesto a recibir lecciones del PSOE que se caracteriza, a su juicio, por hacer suyo el refrán "consejos vendo que para mi no tengo".

"Sí soy responsable políticamente de lo bueno y de lo malo, soy responsable de los aciertos y errores, de los avances y de aquellas cosas donde no hemos avanzado, soy también políticamente responsable de aquellas posibles irregularidades que hubieran podido cometer algunos de mis directos colaboradores", ha aseverado Herrera, tras lo que ha recordado que España es un Estado de Derecho y se debe ajustar a lo que dice la justicia.

Después de que Tudanca le asegurara que se ha "quemado" de tanto poner la mano en el fuego por sus altos cargos, Herrera le ha respondido que "quemado" estaría si "hubiera logrado los peores resultado electorales de la historia".

En este punto Herrera se ha referido a las informaciones que apuntaron a que Tudanca dio positivo en un control de alcoholemia en 2008 y le ha recordado al líder socialista que él mismo exigió responsabilidades a la exvicepresidenta de la Junta Rosa Valdeón por ponerse al volante después de beber alcohol, situación que provocó su dimisión.

Así, el presidente de la Junta ha preguntado a Tudanca si un diputado -escaño que ocupaba en el momento en el que fue sorprendido en ese control-- es de "mejor condición" y "sí puede ponerse al volante". "Usted ejerce el yo condeno pero por supuesto yo me salvo", ha aseverado.

Tras escuchar estos argumentos, Tudanca ha recriminado a Herrera que no respetar la justicia es que el Ejecutivo regional "no haga nada" ante los casos de corrupción. "Entiendo que hoy esté frustrado, usted no quiso presentarse y luego dudó de venir a la Investidura, sé que piensa por qué no me marché antes, qué necesidad de arrastrar por el fango su mandato", ha reseñado.

Tudanca ha insistido en que Herrera debe asumir su responsabilidad "in vigilando'. "Debe asumir responsabilidad por lo que usted hizo, consintió o no vio durante tanto tiempo", ha exclamado Tudanca, quien ha desvelado una "cariñosa carta" de Jesús Merino en la que le amenaza con "todas las penas del infierno" si vuelve a hablar de corrupción.

"Ni usted, ni Merino van a hacer que me calle'', ha garantizado Tudanca.

Tras escuchar estas afirmaciones Herrera se ha preguntado si la Comunidad durante años fue "Sicilia y León" dónde estaba el PSOE. "Por qué , no formularon denuncia, pregunta o iniciativa, es muy fácil torear el toro cuando el toro ha vuelto al corral", ha concluido.

DESPOBLACIÓN Y SANIDAD

A pesar de que la corrupción ha ocupado gran parte de los discursos de ambos dirigentes políticas Herrera se ha referido además a la "negra visión" ofrecida por Tudanca sobre la "realidad" de Castilla y León. "Usted plantea una alternativa que ha sido derrotada en las urnas", ha lamentado, tras lo que ha reconocido que no ha defendido una visión "triunfalista" de la realidad de Castilla y León, aunque ha vuelto a reconocer una "tendencia positiva".

No obstante, Herrera ha afeado que Tudanca no haya mencionado en su discurso su postura sobre la Ley de Ordenación a pesar de hablar de despoblación en todo su discurso y de que la eurodiputada Iratxe García defendiera en Europa la resolución del Comité de las Regiones en este sentido que ha sido aportado por el Gobierno de Castilla y León.

Sobre el Hospital de Burgos el presidente ha culpado a Tudanca de ejercer "postureo", al tiempo que se ha referido al futuro del carbón para insistir en que "sin centrales térmicas no habrá capacidad para su producción".

Por último, Herrera ha lamentado que Tudanca haya utilizado su intervención para lanzar "cortinas de humo" con el fin de "disimular" sus problemas internos.

Ante estas aseveraciones de Herrera el líder socialista ha criticado que desde la Junta se pinte una Comunidad "absolutamente irreal". "De verdad no conoce las desigualdades de Castilla y León", le ha exhortado, un punto en el que ha mostrado la vida laboral de un trabajador con contratos de menos de cuatro días.

Asimismo, ha preguntado a Herrera cuándo piensan actuar sobre despoblación. "A qué esperan, a que no quede nadie en Castilla y León", ha exclamado, tras lo que ha advertido a la Junta de que el PSOE no se sentará con la Junta para rubricar "agendas vacías" sin "financiación específica". "Para que se hagan fotos no vamos a estar", ha aseverado.

Por último, sobre el HUBU Tudanca ha especificado que con el pago del canon se habían podido construir "dos" hospitales públicos y frente a esto la Junta "ha preferido darle el doble de este dinero a empresas privadas". "Voy a seguir peleando para que el HUBU sea íntegramente público", ha concluido.