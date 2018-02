Hizbulá rechaza la mediación de EEUU en el contencioso fronterizo con Israel

El jefe del grupo chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, rechazó hoy la mediación estadounidense en el contencioso fronterizo entre el Líbano e Israel y afirmó que su país debe tener una "postura firme" frente a ambos.

"EEUU no es un mediador honesto, ya que amenaza al Líbano en lugar de mediar. Debemos estar unidos y mostrar nuestro valor. No haremos ninguna concesión y les decimos que si no cumplen con lo que demandamos, Hizbulá lanzará un ataque contra Israel", dijo Nasralá en un discurso televisado.

Nasralá recalcó que los yacimientos de hidrocarburos que se ubican en las aguas limítrofes "pertenecen a todos los libaneses" y circunscribió la disputa fronteriza en el marco de una guerra regional liderada por EEUU por el petróleo y el gas.

"Al parecer toda la región ha entrado en la lucha por el petróleo y el gas y nadie debe ver el contencioso israelo-libanés como una disputa separada", afirmó.

Asimismo, dijo que "no se debe permitir a los diablos norteamericanos dividir las filas internas", aludiendo a la mediación emprendida por secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, que visitó ayer Beirut, y que se ha acogido de forma dispar entre los partidos de la coalición de gobierno.

La mediación de Washington ha sido bien recibida por el primer ministro libanés, Saad Hariri, pero hoy fue rechazada de plano por el presidente del Parlamento, Nabih Berri, que calificó de "inaceptable" la propuesta estadounidense.

Según un comunicado de su oficina de prensa, Washington ha propuesto tratar de la disputa "a través del comité de 1996", como se conoce al grupo integrado por EEUU, Francia, Siria, Líbano e Israel, que se formó con el objetivo de proteger a los civiles al término de la operación israelí "Uvas de la Ira".

EEUU considera terrorista a Hizbulá y ayer Tillerson recalcó que no hace distinciones entre las milicias del grupo chií y su brazo político, que integra la coalición gubernamental libanesa.