Hizbulá asegura que los conflictos en la región son provocados por EEUU e Israel

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Sayyed Hasan Nasralá, afirmó hoy que los conflictos en la región de Oriente Medio han sido provocados por Estados Unidos e Israel para eliminar de la agenda la causa palestina.

En un discurso televisado, Nasralá, que habló ante miles de sus partidarios reunidos en los barrios meridionales de Beirut con motivo del Día Internacional de Al Quds (Jerusalén), agregó que las guerras en Irak, Siria, el Yemen y Libia son para "servir a los intereses de Israel y allanar el camino a un compromiso en detrimento del pueblo palestino".

Actualmente, declaró, "Israel reclama relaciones diplomáticas con los Estados árabes y esto constituye una evolución muy peligrosa en la región, ya que rechaza negociar con los palestinos porque ha puesto su esperanza en los dirigentes árabes".

Nasralá insistió en que Irán es el "principal apoyo de la causa palestina, está sufriendo sanciones económicas, conspiraciones políticas en un intento de aislarlo y tildarlo de enemigo", y acusó de ello al recién nombrado príncipe heredero en Arabia Saudí, Mohamed bin Salman.

"Irán no será aislado. Aumentará su fuerza, desarrollará su capacidad nuclear, estará más presente y más fuerte en la región, y su pueblo no renunciará a Palestina y no adoptará una actitud conciliadora hacia el terrorismo", aseveró.