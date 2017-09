"Hoy es un día de luto", dice senador uruguayo por la renuncia del vicepresidente

El senador uruguayo del opositor Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry dijo que "hoy es un día de luto", en relación a la renuncia del vicepresidente del país, Raúl Sendic, que este miércoles fue aprobada por la Asamblea General del Parlamento.

Bordaberry criticó duramente la actitud del presidente del país, Tabaré Vázquez, y del senador José Mujica, quienes afirmaron que la actitud de Sendic es "noble y valiente".

Para el líder del PC, noble y valiente "no es usar la tarjeta de crédito de los uruguayos para beneficio personal", y agregó que tampoco lo es "hacer un agujero de 800 millones de dólares en la petrolera estatal, Ancap", en relación al supuesto uso indebido que Sendic hizo del dinero público de esa compañía cuando estuvo a su mando, hecho que acabó propiciando su renuncia.

Para Bordaberry, Vázquez no puede decir que Sendic es "noble y valiente" cuando el Triubunal de Desciplina de la coalición oficialista Frente Amplio (FA) "en forma concluyente dijo que había procedido mal" en el uso de esa tarjeta corporativa.

"Es bueno que renuncie y es bueno que enfrente a la Justicia, lo que no es noble y valiente es todo lo que ha hecho, el agujero de 800 millones de dólares, además del uso de la tarjeta de crédito. No puede ser que se enaltezca esto, es muy triste que haya pasado", expresó.

Consultado sobre si habló con Sendic o pensaba hacerlo respondió: "No, y no voy a hablar, no lo siento, no soy un falso y no soy amigo de Sendic, fuimos compañeros de trabajo acá y nada mas".