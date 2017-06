IU pide a FEMP una asamblea por incumplimientos con ley local y financiación

Los ayuntamientos gobernados por IU han pedido hoy al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que convoque una Asamblea Extraordinaria para tratar por qué no se han cumplido los objetivos de derogar la ley local y la nueva financiación municipal.

En un comunicado, IU culpa al Gobierno del PP de la "falta de compromiso" que está teniendo con las entidades municipales y justifica que no han obtenido más que "meras intenciones" y "promesas que se alargan en el tiempo" por su parte.

Reprocha a Caballero que no se haya cumplido con los objetivos marcados por la FEMP de reformar la Constitución, derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y, su meta más prioritaria, elaborar una nueva regulación sobre la financiación local de los ayuntamientos.

Los alcaldes de Conil de la Frontera (Cádiz), Illas (Asturias), Mieres (Asturias) y Rivas Vaciamadrid (Madrid) han sido los precursores de la propuesta a Caballero, que aseguran que la Asamblea debería servir para que muestren su "disconformidad con las medidas de austeridad" que, según aseguran, les impone el Ejecutivo.

De esta manera, denuncian las políticas "impuestas" por el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, ya que consideran que son las que "imposibilitan" la prestación de servicios públicos, la creación de empleo y la aplicación de políticas sociales.

"Son objetivos todos ellos demandados por una ciudadanía que no entiende cómo mientras existen recursos suficientes para ello, no se permite a los ayuntamientos ponerlos en práctica", subrayan, en referencia a la denuncia colectiva de que los ayuntamientos no tengan permitido manejar la reinversión del superávit a su juicio.