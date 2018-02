IU critica a Guerrero, "un impresentable e irresponsable", y pide que "la verdad judicial se conozca" en el caso ERE

Maíllo ha lamentado que con la retractación de la declaración inicial por parte de Guerrero, "al final no sabemos cuándo este auténtico impresentable dice la verdad y cuándo no".

Tras definir como "irresponsable" al que fue dirigente de la Dirección General de Trabajo de la Junta, Maíllo se pregunta "a quién creemos, al Guerrero que declaró cuando fue detenido o al que se retracta".

Maíllo ha reconocido que Guerrero "dejó de tener credibilidad hace mucho tiempo, pero el problema ahora se sitúa en una perversión de su situación como persona acusada y procesada", de forma que IU "aspira a que la verdad judicial se conozca".

No obstante, independientemente del proceso judicial, Maíllo ha lamentado que "una de las mayores perversiones e irresponsabilidades de este asunto es que lo que es un derecho, como es un expediente de regulación de empleo (ERE), se ha criminalizado".

Considera que en ese punto sí existe responsabilidad política de la Junta "por el mal uso de determinadas prácticas que han hecho que muchos trabajadores sientan incluso vergüenza por recibir algo que es un derecho".

"No debería estar mezclados los ERE con unas practicas contrarias al objetivo para los que se crean esos expedientes; eso es una irresponsabilidad política y una profunda injusticia para quien se merece, con todo derecho y en un momento difícil de su vida laboral, un ERE que es un derecho y que no debe ser objeto de sospecha, tras las malas prácticas que he hecho este señor y que el Gobierno socialista en su momento ha amparado", ha aseverado Maíllo.