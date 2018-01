IU critica que Javier Fernández relacione la lengua asturiana con nacionalismo

A través de una nota de prensa, Argüelles ha descartado "lógicamente" la teoría del jefe del Ejecutivo, que este martes en Madrid instó a no "eludir" la existencia de grupos que "van a pensar en la lengua asturiana menos como elemento de comunicación que como factor de identidad". Sin embargo, Argüelles ha afirmado que los idiomas no son armas arrojadizas, "son las personas las que buscan o no conflictos".

Asó, ha mecionado lugares como Gales, con una lengua propia, "no ponen en cuestión su identidad británica", mientras que en Escocia "no es la lengua el problema sobre el que se sustenta su fuerte sentimiento independentista". Incluso en el ámbito hispano, ha destacado el coordinador general de IU-IX, surgieron nacionalismos y países dónde los elementos identitarios no pasaron por la lengua.

"La lengua asturiana es un patrimonio que, al igual que los edificios y monumentos, debe ser protegido sin utilizarla como arma arrojadiza, sino como un derecho de garantía y de cultura para las generaciones que vengan después", ha destacado Argüelles.