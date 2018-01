IU dice que, tras la confesión de Costa, Rajoy debe dimitir porque es imposible que no supiera de la financiación en b

En rueda de prensa en el Congreso, Garzón ha respondido así a las preguntas sobre el testimonio ante la Audiencia Nacional del que fuera 'número dos' del PP valenciano, que ha reconocido que se pagaron con dinero negro actos de las campañas del partido en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

El líder de IU ha recordado que su formación considera que Rajoy "debería haber dimitido hace mucho tiempo" y, tras este nuevo episodio, "debería dimitir inmediatamente". "El PP está inundado de corrupción y si España fuera una democracia homologada, consolidada, probablemente habría dimitido hace mucho tiempo", ha comentado.

A su juicio, "es imposible pensar" que Rajoy no sabía nada de la financiación ilegal, tanto por los cargos ocupados en el partido por toda esa trayectoria, pero el PP se aferra a esa tesis pensando que la corrupción no le pasa factura. "Para cualquiera que tenga dos dedos de luces, es imposible sostener que no sabía nada de Gürtel, Púnica, Lezo o los Papeles de Bárcenas", ha zanjado.