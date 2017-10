Ibarra pide al PSOE compromisos concretos, como el apoyo a los Presupuestos

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha pedido hoy "compromisos concretos para que se vea que el PSOE ofrece seguridad y tranquilidad a los españoles", entre los que ha citado la posibilidad de dar su apoyo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, ha insistido en que habría que pedir inmediatamente "la retirada de cualquier petición, comparecencia, reprobación o crítica al Gobierno por lo que hace en este asunto".

Rodríguez Ibarra, que ha inaugurado el 12 Congreso Provincial del PSOE de Badajoz, ha indicado que aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es un caradura", se está hablando de "un golpista (en referencia a Carles Puigdemont) frente al presidente del Gobierno".

Por lo tanto, "no se trata de reprobar al Gobierno, sino a los independentistas", y ha pedido dar "estabilidad" al Ejecutivo, que no solo es inestable porque gobierna en minoría, sino también porque no puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Por este motivo, cree que "habría que dar la posibilidad de que el Gobierno, con el apoyo del PSOE, aprobara los PGE, o por lo menos que pasen a su discusión en el Congreso de los Diputados", pues con ello se mandaría el mensaje a los independentistas de que "no existe vacío de poder".

Además, cree que se expresaría que hay un Gobierno que, aunque débil, tiene presupuestos para continuar gobernando, se evitaría que la estabilidad presupuestaria "venga de la mano de otro nacionalismo independentista que espera a la vuelta de la esquina en el País Vasco".