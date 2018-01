Iceta: el Gobierno "corre el riesgo" de que el TC no considere su recurso

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que el Gobierno debe decidir si interpone o no un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) a la candidatura de Carles Puigdemont para la investidura, pero ha advertido de que "corre el riesgo" de que el Alto Tribunal no lo considere.

En declaraciones a RNE, Iceta ha sostenido que "las batallas jurídicas se pierden en el momento de la decisión", por lo que ha considerado que existe "un riesgo muy grande" de que el TC no avale los argumentos para impugnar ahora la candidatura de Puigdemont.

El Gobierno del Estado anunció ayer su intención de recurrir ante el TC la candidatura de Puigdemont a la investidura para presidir la Generalitat al considerar que, dada su situación procesal, no dispone de la totalidad de sus derechos en suelo español, una decisión que no avaló el Consejo de Estado al no ver "fundamentos jurídicos".

Aun así, Iceta ha puntualizado que el PSOE dará apoyo al Gobierno central "en lo que el Gobierno crea conveniente hacer", ya que "está en juego el funcionamiento de las instituciones catalanas".

Iceta ha anunciado que su formación recurrirá ante el TC el pleno de investidura del martes 30 si el candidato a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, no está presente en el Parlament y permanece en Bruselas huido de la justicia española.

"Un debate sin candidato afecta a los derechos de todos los diputados. Si no está en el debate no puede haber debate, creemos que no se debería celebrar el pleno", ha sostenido.

Sin embargo, Iceta ha apuntado que "no hay ningún supuesto que permita interponer el recurso antes" de la celebración del pleno, por lo que ha dicho que no actuarán "hasta que no se pueda verificar si el candidato está presente o no".

En este sentido, ha señalado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, trasladó ayer a los grupos que "no descarta" que Puigdemont esté presente en el hemiciclo durante el debate de investidura.

Preguntado por si se puede producir un bloqueo institucional si no hay acuerdo para la investidura, Iceta ha emplazado a los partidos independentistas a plantear otro candidato y otro Govern "que puedan gobernar" ya que cree que hay tiempo para ello.

Ha recordado, al respecto, que en la anterior legislatura el expresidente de la Generalitat Artur Mas perdió las dos votaciones de la sesión de investidura pero que decidió dar "un paso al lado" en el último momento.