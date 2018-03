Iceta sobre Jordi Sànchez: "No podemos elegir a un presidente que esté en la cárcel"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado este viernes contrario a que el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez, pueda ser presidente: "Está en prisión preventiva, no podemos elegir a un presidente que esté en la cárcel".

En Tàrrega, tras visitar la sede de Aigües Segarra Garrigues y reunirse con la Junta de la Comunidad General de Regantes, Iceta ha afirmado que no se puede elegir "a un presidente que tenga pendiente un juicio, no podemos elegir a alguien que no se pueda dedicar a su trabajo".

El líder del PSC ha dicho que Catalunya necesita "un presidente o una presidenta y unos miembros del gobierno que se puedan dedicar en plenitud a su trabajo y, probablemente, la gente que tiene procesos judiciales abiertos se tendrá que dedicar a preparar su defensa".

Preguntado por la renuncia como candidato de JxCat a la investidura de Carles Puigdemont, ha asegurado que no sabe "si es un paso al lado para seguir mandando o para seguir presente en la política catalana".

"Es un paso al lado que, como muchas cosas del proceso independentista, es equívoco, como mínimo, es un paso al lado llamado provisional y haciendo una propuesta que yo lo que me temo es que mantiene el bloqueo político", ha agregado.