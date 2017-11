Iceta (PSC) no se cree a Rovira (ERC) cuando dice que el Gobierno amenazó con muertos

El primer secretario del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmado este viernes que no se cree las afirmaciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien en una entrevista ha asegurado que el Gobierno amenazó al Govern de la Generalitat cesado con "violencia extrema con muertos en la calle" si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista.

"No me lo creo. A los que nos decían que todo estaba preparado, que estaban preparadas las estructuras de Estado y el reconocimiento internacional por parte de otros países, que las empresas y los bancos no se marcharían, no nos los podemos creer", ha afirmado en Lleida, durante la presentación de la candidatura de su partido que en la provincia encabeza Òscar Ordeig.

"Ellos y ellas se ven en la obligación de explicar un gran desastre y han de buscar alguna excusa, pero yo me creo más a la exconsellera Clara Ponsatí cuando dice que no estaban preparados o al exconseller Toni Comín cuando dijo que quizás no dijeron toda la verdad y que solo contaban lo más positivo para animar a los suyos", ha agregado.

En este sentido, ha aseverado: "Creo más estas explicaciones como razones del desastre que en las razones que da Marta Rovira".

SINTOMAS ALUCINATORIOS EN EL PDCAT

También se ha pronunciado contrario a las declaraciones de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que defiende que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, repita en el cargo tras las elecciones del 21 de diciembre aunque la lista que encabezará, JuntsxCat, no sea la más votada: "Yo creo que hay síntomas alucinatorios. ¿Qué se reconozca a un presidente cuando ya habremos elegido a otro?"

"Yo comprendo que están pasando por un momento difícil, han llevado al país al borde del abismo y ahora deben tener un cierto vértigo", ha añadido el líder socialista, que ha insistido en que Puigdemont conserva el trato de presidente como Artur Mas y José Montilla porque la institución de la Presidencia en Cataluña siempre ha merecido un respeto, pero ha recalcado que él ya no es el presidente efectivo de la Generalitat.