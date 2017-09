Iceta (PSC) consideraría "un disparate" la declaración unilateral de independencia

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha tachado este martes de desastre y disparate que hubiera una declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña.

Además, ha advertido a los 'comuns' de que serían "responsables" de esa DUI si participaran en el 1-O: "Si uno participa en un referéndum que no es un referéndum y después esta movilización se usa como pretexto para una DUI, los dirigentes políticos que la acompañen se hacen responsables de esta DUI".

Iceta augura para el 1-O una importante movilización de independentistas, pero eso "no habilita a declarar unilateralmente" la independencia, y ha insistido en pedir a la Generalitat que frene el referéndum y al Gobierno que abra negociaciones para una solución dialogada.

Tras apuntar que los poderes del Estado impedirán el 1-O, ha asegurado que el PP "empieza a entender que la única respuesta a la situación actual no puede ser el 'no' sistemático y que sólo con cumplir la ley es suficiente", y que un indicio de eso es que hayan votado a favor de crear la comisión parlamentaria propuesta por el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

También ha dejado claro que no reconocerán la legitimidad del 1-O ni su resultado y que recurrirán donde sea necesario en defensa de las instituciones catalanas y los derechos de todos: "No pueden sustituir el Parlament votado por la ciudadanía por un Parlament de la República del que no formaríamos parte los que no somos partidarios".

LA JUSTICIA RENDIRÁ CUENTAS

El líder del PSC ha alertado a los impulsores del referéndum de que la justicia hará rendir cuentas a los que cometan un delito, que no podrán decir que no se lo esperaban, porque "si ya es grave que cualquier ciudadano se salte la ley, lo es aún más cuando lo hace un gobernante, y es patético que un gobernante se queje cuando se le exija que cumpla la ley", ha dicho en el Forum Europa.

Sobre los intentos del Estado para impedir el 1-O, ha pedido que no supongan la limitación de derechos fundamentales o la suspensión de la autonomía, por lo que ha llamado a tener cuidado al decidir si se suspenden actos públicos o si se acusa de sedición a los organizadores de manifestaciones de protesta.

ALCALDES

Pese a todo, considera irresponsable que el Govern confíe ahora en la movilización ciudadana y centrifugue y utilice a los alcaldes, en su opinión, como escudo: "¡Presidente, deje en paz a los alcaldes!".

Tras reiterar que ningún alcalde socialista se saltará la ley, ha justificado que los socialistas sigan en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona pese que la alcaldesa, Ada Colau (BComú), haya asegurado que facilitará que se vote en la ciudad el 1-O gracias a un acuerdo con el presidente de la Generalitat.

"Este acuerdo político creo que consiste en: 'Yo te doy cobertura a ti, presidente, en lo que quieres hacer; no te ayudo a organizarlo, y tú no me criticas por no ayudarte", ha dicho.

HAY SOLUCIÓN

Para Iceta, aún se puede evitar y corregir lo que puede pasar este domingo convocando inmediatamente elecciones al Parlament porque, a su juicio, hay un 80% de catalanes que quieren más autonomía, una mejor financiación y una España federal capaz de reconocer su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingue.

"Esta es la propuesta que haré cuando lleguen las elecciones", según Iceta, que se ha ofrecido para liderar esta nueva etapa, erigiéndose como el candidato de los que quieren acuerdo y cambio.