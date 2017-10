Iceta avisa a Puigdemont de que decir que no hubo DUI y evitar el 155 no es una "derrota"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que conteste al requerimiento y aclare que no se declaró la independencia en el Parlament el 10 de octubre y evite así la activación del 155: "No sería visto como una derrota sino como un gesto de astucia".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Iceta ha afirmado que es obvio que hay 2 millones de catalanes que son independentistas, pero que no son la mayoría de la sociedad catalana aunque los partidos independentistas lo sean en el Parlament.

Ha reiterado que no le gustaría que se aplicase el artículo 155 de la Constitución aunque no se ha pronunciado sobre el alcance de esta eventual intervención: ha reconocido que las competencias en seguridad las puede asumir el Estado, pero ha sostenido que Puigdemont puede frenarlo "diciendo la verdad", que es que no se produjo una declaración de independencia.

Para Iceta, el pleno del Parlament en el que se aprobaron la ley del referéndum y la transitoriedad jurídica decidió que Cataluña quedaba al margen de la Constitución y del Estatut: en este sentido, ha apuntado que el Estado tiene mecanismos para "forzar" que vuelvan a ser vigentes.

JORDI SÀNCHEZ Y JORDI CUIXART

Para Iceta, los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, no son presos políticos, aunque opina que los hechos del 20 y 21 de septiembre constituyen un problema de "desórdenes y estragos", pero no un delito de sedición.

Sànchez y Cuixart permanecen desde la noche del lunes en prisión preventiva por un presunto delito de sedición por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que instruye la causa sobre los hechos ocurridos en las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre.

Preguntado por las declaraciones del presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, en las que se mostraba partidario de ilegalizar los partidos que se presenten a las elecciones con programas independentistas, Iceta ha contestado que una ilegalización de esta índole no debe producirse "jamás".

En este sentido, ha criticado que se compare la situación en Cataluña con la del País Vasco, donde candidaturas de la izquierda abertzale fueron ilegalizadas por su cercanía a organizaciones terroristas, y también las comparaciones con la disolución de Yugoslavia y la llamada vía eslovena: ha recordado que una guerra en la que murieron 77 personas siguió a la independencia de Eslovenia.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

El primer secretario del PSC considera que sólo mediante la negociación se podrán conocer los límites de una eventual reforma constitucional y ha sugerido que el reconocimiento de Cataluña como nación es posible si no implica que tenga derecho a ser un Estado soberano.

Ha apuntado que una reforma constitucional no contentará a todo el mundo y ha vaticinado que los partidos independentistas pedirán que se incluya el derecho a la autodeterminación en esta reforma, algo que Iceta ha rechazado.