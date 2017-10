Iceta pide a Puigdemont dejar claro que "el Parlament no ha declarado la independencia"

En su intervención en el pleno del Parlament, ha asegurado que la comparecencia de Puigdemont ha sido muy ambigua porque "no se puede suspender una declaración que no se ha hecho", y ha alertado de que el aplazamiento 'sine die' de la declaración de independencia de Cataluña solo ahonda la incertidumbre entre los catalanes y las empresas, según él.

También ha dicho que la votación del 1 de octubre no fue un referéndum y que del resultado no puede desprenderse un mandado democrático de los ciudadanos: "El 38,47% no es el pueblo de Cataluña y una minoría no puede imponerse a la mayoría", ha repetido en varios idiomas.

Iceta considera que la única salida a la situación actual es convocar elecciones autonómicas para que los catalanes puedan expresarse con garantías y en igualdad de condiciones, y ha dicho que todos los grupos han contribuido de un modo u otro al problema: "Y todos hemos de formar parte de la solución".

Para el líder socialista, el balance de la hoja de ruta independentista es devastador porque ha provocado fractura social, fuga de empresas y zozobra del autogobierno de Cataluña, y ha destacado que el hecho de que Puigdemont no haya sido claro en su discurso dificultará los términos del diálogo.