Iceta: Puigdemont debería haberse presentado ante un juez español como Junqueras

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado hoy que Carles Puigdemont debería haberse presentado ante el juez en España, como hizo Oriol Junqueras, y ha opinado que la petición de delegación de voto del expresidente catalán demuestra que "no tiene intención de volver" a Cataluña.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Puigdemont ha defendido hoy que es viable ser president desde Bruselas gracias a las nuevas tecnologías, pero en cambio no podría ejercer el cargo como "presidiario" en España, por lo que ha avisado de que solo renunciará al mismo si no tiene apoyo parlamentario.

"Ayer deduje que no tenía intención de volver desde el momento en que pidió la delegación de voto en el Parlament. Creo que en las decisiones de Puigdemont no está la de volver", ha dicho Iceta al ser preguntado al respecto en TV3.

A su juicio, "ante una situación judicial, lo normal es presentarse ante el juez, es lo que yo hubiera hecho y coincidiría con la decisión de Junqueras", ha señalado Iceta.

"Quien le llamaba era un juez español y Puigdemont tiene nacionalidad española. Yo intento entender las motivaciones de todo el mundo, pero yo me hubiera presentado ante el juez español", ha apuntado, en alusión al hecho de que Puigdemont se presentó ante un juez belga en Bruselas.

El dirigente socialista ha opinado que esta legislatura "debería ser muy diferente de la anterior" y, en esa línea, "no conviene nombrar para cargos a personas que no puedan desarrollarlos con plenitud".

Iceta ha dejado claro que el PSC "no aceptará la delegación de voto" a los cinco diputados independentistas en Bélgica, ya que "el informe de los letrados del Parlament dice que la delegación de voto es un caso excepcional" que, en esta ocasión, "sólo sería de aplicación a las personas que están en prisión, no a los que se han ido del país y no sabemos si volverán o no".

Del mismo modo que ha criticado la posibilidad de que el nuevo presidente del Parlament se pueda desplazar a Bruselas para reunirse con Puigdemont si se presenta a la investidura: "Me parece mal. Debemos acostumbrarnos a que nuestras instituciones trabajen aquí y con gente de aquí, lo veo innecesario y no lo veo conveniente. Está el teléfono si quiere hacer una consulta o conversación especial".

Por otro lado, ha explicado que el PP pidió al PSC si podía cederle un diputado para poder tener grupo propio. "Le dijimos que no lo consideramos adecuado y que lo más normal es que pidan ayuda al partido que les ha quitado los votos, que es Ciudadanos. Nosotros no cederemos un escaño al PP", ha advertido.

Iceta ha considerado asimismo "espléndido" que el exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba se reuniera ayer con Marta Pascal (PDeCAT), ya que "lo normal es que lo dirigentes catalanes y españoles hablen más a menudo. Estoy encantado de ese encuentro".