Iceta pide a Puigdemont que sea "patriota" y no declare la independencia

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que sea "patriota" y no declare la independencia cuando comparezca este martes en el pleno del Parlament.

Lo ha dicho en rueda de prensa en la sede de los socialistas catalanes acompañado del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras participar ambos en una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del PSC.

"Le pido que, por patriotismo, en defensa del interés de todos los catalanes y del autogobierno de Cataluña, se abstenga" de hacer una declaración unilateral de independencia, bien sea en directo, en diferido o simbólica, ha destacado Iceta.

Si hay declaración, Pedro Sánchez ha dicho que apoyará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, siempre que la respuesta sea constitucional --lo que incluye el artículo 155 para intervenir la autonomía--, e Iceta ha subrayado que lleva mucho tiempo alertando de que esto podría ocurrir.

Ahora bien, Iceta ha destacado que el PSC no quiere situarse "en este escenario mientras haya oportunidad de evitarlo", y de hecho ha afirmado que trabajará hasta el último minuto para encontrar una salida dialogada.

En caso de que el martes se abordara efectivamente la declaración de independencia, el PSC no participaría en la votación y la llevaría al Tribunal Constitucional (TC), pero Iceta ha recordado que "no está prevista ninguna votación y no debe haberla".

Considera que está en manos de Puigdemont evitar intervenciones de la autonomía u otro tipo de respuestas para garantizar el estado de derecho, y por eso le pide que no "imponga la minoría" independentista sobre el resto de catalanes.

"El mundo nos mira y debemos tomar la decisión que mejor sirve a los intereses de los catalanes", un objetivo que no ve que encaje con una declaración de independencia, porque solo entraña división interna e inestabilidad económica, ha avisado.

Precisamente sobre el cambio de sede social de bancos y empresas, Iceta ha deseado "que vuelvan cuanto antes mejor, que piensen en el país, que tiene futuro, y en los catalanes".

Para él, esta situación demuestra que todo lo prometido por los independentistas es falso: "Hay una gran división, desde Europa nos han dicho que fuera del estado de derecho no hay solución, y tenemos una inestabilidad económica de caballo".

Preguntado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de que sea la Policía Nacional quien dirija la vigilancia del Palau de Justicia, ha mostrado su "respeto total y absoluto" por la decisión.

MANIFESTACIÓN DE SCC

Sobre la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) el domingo en Barcelona, Iceta ha constatado que participaron muchos catalanes, incluidos dirigentes socialistas: "Creo que nos llevamos la manifestación gracias a Josep Borrell", ha dicho en alusión al exministro, que intervino en el escenario.

También ha explicado que, "para algunos, SCC es una especie de frente de partidos constitucionalistas", pero para el PSC es una iniciativa ciudadana que en ningún caso debe suponer la creación de bloques.