Iceta no ve ilegal que alcaldes socialistas participen en el acto de ediles independentistas

En una entrevista este viernes en TV3 recogida por Europa Press, ha dicho que no es ilegal participar en manifestaciones, reuniones o firmar manifiestos: "Solo les pedimos una cosa bastante sencilla y es que cumplan con la ley. Y, por ejemplo, ir el sábado a ese acto no es incumplirla".

Sobre si el PSOE podría sancionar a alcaldes del PSC, ha considerado que no porque no le corresponde y no será necesario: "Si hay sanciones, que no creo que haya porque entre otras cosas las tendría que proponer yo y no lo pienso hacer, las pondría el PSC".

"Lo único que nos sabe mal es que haya algún electo que por un exceso de celo, de ingenuidad o de ganas de colaborar salga perjudicado desde el punto de vista jurídico y legal. Pero creo que no se producirá", ha sostenido Iceta, que ha dicho que el Govern no tiene ni urnas y pensar que el 1 de octubre se votará empieza a ser un acto de fe.

FRANQUISMO

Preguntado por la decisión del Parlament de declarar ilegales los consejos de guerra franquistas, ha dicho que es "un camino a seguir a nivel español" y espera que el Congreso haga lo mismo, ya que el Parlament solo ha anulado los celebrados en Cataluña pero muchos catalanes fueron juzgados fuera de la comunidad.

Iceta ha celebrado que el PP catalán también haya votado a favor de la ley de reparación de las víctimas del franquismo, y ha dicho que si se lo hubieran dicho hace un mes no lo hubiera creído.