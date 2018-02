Iceta augura premio de consolación que solo será real en cabeza de Puigdemont

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha augurado hoy que las fuerzas independentistas acabarán invistiendo otro presidente de la Generalitat distinto a Carles Puigdemont, con quien "intentarán escenificar algún tipo de premio de consolación que solo será real en la propia cabeza" del expresidente catalán.

En declaraciones en TVE, Iceta ha sido preguntado sobre la posibilidad que exploran JxCat y ERC de nombrar un Govern ejecutivo en Cataluña y que Puigdemont lidere una estructura paralela desde Bélgica bajo una presidencia "simbólica".

"Creo que se va a acabar invistiendo un presidente o presidenta e intentaran escenificar algún tipo de premio de consolación a Puigdemont, pero solo será real en su propia cabeza. Por mucha investidura simbólica o darle un cargo, la legitimidad estará solo en la persona que haya recibido el encargo del Parlament, que se deba al Parlament y que ante Parlament rinda cuentas", ha avisado.

Iceta ha confiado en todo caso en que el independentismo avance hacia el "principio de realidad" y sea capaz en los próximos días de "proponer un candidato viable" a la Presidencia de la Generalitat, y ha acusado a Puigdemont de ser "responsable del bloqueo" actual.

Por otro lado, sobre las tensiones internas entre los letrados del Parlament que han llevado en las últimas horas a rehacer el informe sobre los plazos para la investidura y a elaborar un texto alternativo, que podría no firmar el letrado mayor, Antoni Bayona, según han avanzado a Efe fuentes parlamentarias, Iceta ha pedido "sentido común, porque no podemos estar cuatro años en vacío legal".

"Se deberá tomar alguna posición salomónica y no instalarnos en un limbo de cuatro años", ha afirmado Iceta, quien por otro lado ha reiterado su posición acerca de que la prisión provisional a la que están sometidos algunos dirigentes independentistas "es una medida muy dura", aunque el juez "debe tener serias razones" para ello.

"El juez debe estar seguro que no hay alternativas mejores. Me hubiera gustado que no hubiera habido prisión provisional, que se hubiera celebrado rápidamente el juicio y que las garantías fueran fianzas y utilizar otros mecanismos. Pero hay que atenerse a lo que el juez ha decidido, sus razones tendrá", ha dicho.

Precisamente sobre la declaración de Jordi Sánchez en la que afirma que tuvo contactos con el Gobierno horas antes del referéndum del 1-O, Iceta ha opinado que la "obligación" del Ejecutivo era "mantener las líneas abiertas" para "reconducir las cosas de manera razonable", y ha avisado de que "aunque se hable con un Gobierno, no serviría de excusa para algunos comportamiento que se produjeron y que podían vulnerar la ley. Cumplir la ley es inexcusable".