Iceta ve "cantada" la acusación de malversación si hay referéndum

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera "cantada" la acusación, por parte de la Fiscalía, de malversación de fondos si el Govern acaba organizando un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

En declaraciones al diario Regió 7, Iceta pronostica que el Govern "convocará" el referéndum porque se ha comprometido a ello, pero no cree que "se celebre".

"Si se hiciese, estaríamos en un escenario como el del 9 de noviembre de 2014, cuando hubo una consulta y no produjo efectos; pero no se celebrará porque no se puede ir contra la ley, y aún menos si has avisado antes", ha señalado.

Según Iceta, "las consecuencias de hacerlo serán cada vez más complicadas", porque en el caso del 9N de 2014 "la Fiscalía no ha acusado de malversación, pero ahora la acusación estaría cantada".

"El Govern dice día y noche que infringirá la ley y, claro, cada vez hay más ojos vigilándolo", ha añadido Iceta, que ha remarcado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "ya sabe cuál es el terreno de juego".

"Espero que no cometan el mismo error que en 2014. La manera como explican que lo harán, con unas leyes que serán suspendidas tan pronto sean publicadas, adolece totalmente de falta de solidez. Y en la medida en que sus decisiones tienen consecuencias para otras personas, como los funcionarios, tendrían que ir con mucho cuidado", ha advertido.

Iceta también ha opinado que, pese a que Unió "ha tenido un final triste", el espacio del "catalanismo moderado resurgirá tarde o temprano".

"Unió tendría que haberse separado de CDC cuando esta decidió adoptar el proyecto de ERC. Aguantaron, quizá porque esperaban convencerlos, y cuando se desmarcaron ya era demasiado tarde", ha reflexionado.