Iceta critica que se hable de acuerdo inminente para la investidura "desde hace muchos días"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha criticado que las fuerzas independentistas en el Parlamento catalán digan que el acuerdo para la investidura del próximo presidente de la Generalitat es inminente "desde hace muchos días", y los ha instado a cerrar un acuerdo en breve.

"El independentismo sigue teniendo grandes dificultades de aceptar la realidad y de ponerse de acuerdo sobre soluciones viables", ha asegurado este miércoles en una entrevista de RNE recogida por Europa Press en la que ha defendido recurrir al Tribunal Constitucional para desbloquear el pleno, que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, aplazó sine die.

El líder socialista ha sostenido que no se han respetado los plazos previstos y que, por tanto, sí corre el reloj: "Llegando al absurdo, podría pasar que, si no se propone a un candidato y no se celebra el pleno, nos pasamos así cuatro años".

El problema de la investidura, según Iceta, es que JxCat y ERC "no están de acuerdo en qué hacer": mientras que la candidatura de Carles Puigdemont apuesta por modificar la Ley de Presidencia de la Generalitat, ERC se inclina por un presidente investido en el Parlament que pueda ejercer.

Es por ello que cree que Puigdemont no renunciará a postularse "a menos que le den algún tipo de compensación", como podría ser un cargo simbólico desde Bélgica que no tendría reconocimiento legal.

"Cuando se nombre al presidente y al Govern, son quienes van a tener que dar cuenta a la Cámara sobre sus decisiones", mientras que Puigdemont estará, en ese supuesto, ejerciendo liderazgo moral desde el extranjero, ha aseverado.

ANNA GABRIEL NO PARECE DISPUESTA A SACRIFICIOS PERSONALES

Sobre la negativa de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel de presentarse este miércoles al Tribunal Supremo --donde estaba citada como investigada en la causa por el proceso soberanista-- y de refugiarse en Suiza, ha criticado que la anticapitalista "acusaba a otros de no estar dispuestos a sacrificios personales, y ella parece que tampoco lo está".

"El independentismo se resiste a reconocer, sólo lo hacen ante el juez, que las cosas no eran lo que parecían", y ha afeado a sus líderes que públicamente sigan hablando de construir la República catalana.