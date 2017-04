Iceta propone "una comisión de expertos" para resolver el problema de Cataluña

Iceta se ha manifestado en este sentido en la presentación de su libro 'La tercera vía', celebrada en la madrileña librería Los Editores y en la que han participado el político socialista Ángel Gabilondo y la periodista Monsterrat Domínguez, y ha comentado que ha enviado su obra a los tres candidatos a la Secretaría General de su partido.

Con respecto al PP, Iceta ha apuntado que, "en esta nueva etapa del Gobierno de España", ve "mayor preocupación, mayor cercanía y mayor voluntad de compartir". Ha destacado que, aunque el Gobierno está ahora "más en disposición de abrir un diálogo", si "la otra parte" únicamente esté dispuesta a discutir sobre la independencia, "el diálogo no es posible". "Si uno quiere un acuerdo, no pone como condición 'sine qua non' algo que sabe que la otra parte no está en disposición de acordar", ha añadido.

Ha insistido en que "no se le puede pedir" a las instituciones algo para lo que "no están hechas", si además "están hechas para todo lo contrario". Sin embargo, ha opinado que en España hay una diversidad nacional que ha de respetarse. "Yo por ejemplo, si para ser español tendría que dejar de ser catalán, no podría ser Español".

Volviendo a la posición de los populares, el catalán ha comentado que el PP "ha abierto esta posibilidad en algunas declaraciones", pero subrayando que "abrir la cuestión" sin un "sustrato común mínimamente asentado" es "muy arriesgado"." No les falta razón, pero demorarlo en exceso yo creo que es mucho más arriesgado todavía", ha continuado.

"Yo lo que ya no estoy dispuesto a aceptar es la negación del problema y la incapacidad para ofrecer soluciones", ha afirmado, y ha añadido que, por eso, "espera mucho" del Gobierno, ya que es quien tiene la "mayor capacidad para ofrecer caminos". "Mayor responsabilidad para quien mayor poder tiene", ha concluido.

LA DECLARACIÓN DE GRANADA

Sobre la situación interna del PSOE, Iceta ha asegurado que a los socialistas, al margen de su proceso de primarias, les "une" la Declaración de Granada de 2013, que es "la base común sobre la que trabajar" en las relaciones políticas entre España y Cataluña.

Ha afirmado que él no va a "buscar diferencias entre los socialistas", que, en su opinión, cuentan con una base "muy sólida", y ha señalado que si la reforma que, insiste, han de consensuar todos los partidos políticos fuese "la mitad" de la Declaración de Granada, se daría "con un canto en los dientes".

El socialista ha dicho que, si bien no se va a comprometer a tener "una reforma constitucional hecha en noviembre", sí cree que es un "camino viable" aunque "difícil", porque requiere "esa construcción de consensos que es complicada". "Para el acuerdo hay que ir ligero de equipaje, no con muchas fórmulas, pero en cambio con una voluntad férrea de acuerdo", que, ha defendido, tienen los socialistas.

A la presentación han asistido, entre otros, el catalanista y miembro de Unió Josep Antoni Duran i Lleida; los socialistas Jordi Sevilla y Gregorio Cámara; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia, José Luis Ayllón, y la escritora y política popular Margarita Torres.