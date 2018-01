Iceta rechaza investidura telemática: "El presidente debe estar en Cataluña"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha rechazado hoy la posibilidad de una investidura "telemática u holográfica" y ha reclamado que el próximo presidente de la Generalitat debe estar en Cataluña, por lo que "convendría no elegir a personas que no puedan ejercer con plenitud su responsabilidad".

En rueda de prensa en la sede del PSC tras la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva socialista, Iceta ha marcado sus tres "prioridades" para esta legislatura que ahora arranca en Cataluña.

Así, ha pedido que el Parlament "desarrolle sus funciones en el marco constitucional y estatutario vigente"; ha asegurado que "convendría no elegir a personas que no puedan ejercer con plenitud sus responsabilidades"; y ha reclamado "constituir un gobierno estable, capaz de asegurar una buena gestión de los recursos públicos y abrir una negociación con las instituciones del Estado".

Por ello, se ha mostrado "sorprendido" de que "se esté hablando de un presidente que no resida en Cataluña o de buscar mecanismos para una investidura o una presidencia telemática".

Precisamente hoy, el diputado electo de ERC Roger Torrent ha defendido que son los letrados del Parlament los que deben definir si una eventual investidura de Carles Puigdemont a distancia, por vía telemática, se ajusta al reglamento de la cámara.

Una fórmula que baraja Junts per Catalunya para investir a Puigdemont por vía telemática, sin moverse de Bélgica, con el fin de que regrese a España, donde le espera una orden de detención, ya como presidente de la Generalitat electo.

Iceta ha recordado que el reglamento de la Cámara catalana "no contempla" el voto telemático, pero "si lo hiciera, sería para cubrir necesidades puntuales de un diputado que no se pudiera desplazar, pero no para actos tan relevantes" como una investidura, la presidencia de la Generalitat o las sesiones de control.

"Un presidente telemático ni holográfico no existe, ni ninguno de los mecanismos que se han suscitado para nuestra sorpresa. No hablemos de cosas que no existen, no contribuyamos a que haya una especie de doble realidad que solo existe en la mente de algunos", ha señalado.

Aunque ha dejado claro que su intención es no incidir en el debate que "legítimamente" tienen otros grupos parlamentarios, en alusión a Junts per Catalunya y ERC sobre la posible investidura de Puigdemont, sí que ha advertido: "Cataluña debe ser gobernada desde el Palau de la Generalitat".

"No sería bueno para Cataluña tener un president que no resida en el país. Ya nos parece una discusión un poco sui géneris. Los países son gobernados por personas que residen en el país -ha dicho-. Convendría una legislatura lo más normal posible y que no se viera hipotecada por procesos judiciales en curso".

Sin embargo, ha insistido en que corresponde a los grupos con mayoría en la Cámara o incluso a Ciudadanos, ganador de las elecciones del 21D, hacer una propuesta sobre la investidura: "No deja de resultar extraño que a estas alturas no tengamos sobre la mesa una propuesta pública sobre la que discutir. Estamos a la espera de que grupos con mayoría o incluso los que hayan ganado las elecciones hagan propuestas", ha sentenciado.