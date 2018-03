Iceta ve inviable candidatura de Sànchez: "No conviene un presidente en prisión"

El líder del grupo parlamentario del PSC-Units, Miquel Iceta, ha admitido que ve "inviable" que prospere la candidatura de Jordi Sànchez a la investidura, ya que "no podrá desarrollar con plenitud sus funciones", por lo que a Cataluña "no le conviene nombrar un presidente en prisión preventiva".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en el Parlament tras reunirse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, en el marco de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato a la investidura.

Iceta ha augurado que "habrá candidato y habrá convocatoria de pleno", pero se ha mostrado más escéptico de que finalmente se pueda celebrar, pues ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) dejó claro que no podía llevarse a cabo un debate telemático, a distancia o por delegación y que, en todo caso, Sànchez "necesitaría una autorización judicial" para acudir al Parlament.

Pero más allá de cuestiones jurídicas, el dirigente del PSC ha hecho hincapié en los aspectos políticos de su candidatura: "¿Le conviene a Cataluña nombrar un presidente en prisión preventiva? Nuestra respuesta es clara: no. El PSC no propondríamos ni aprobaríamos una candidatura de una persona que no va a poder desarrollar con plenitud las funciones de presidente".

Ha relatado pues que esta es una de las cuestiones que ha expuesto a Torrent: que la legislatura debe desarrollarse en el "estricto respeto" a la legalidad constitucional y estatutaria; que "no se otorguen responsabilidades de gobierno a personas que no puedan ejercerlas con plenitud"; y que se pueda formar un gobierno "estable" que abra una negociación con las instituciones del Estado.

Es en este sentido que ha recalcado que el PSC "no ve viable" una eventual candidatura de Sànchez, sobre todo en lo referente a "poder desarrollar con plenitud sus funciones".

Además, ha instado a JxCat y ERC a "tocar de pies en el suelo y reconocer la realidad", por lo que resulta "imprescindible la aceptación del marco legal, constitucional y estatutario" en esta legislatura.

Preguntado entonces sobre el hecho de que la CUP, minutos antes, haya retado a Torrent a "desobedecer" y permitir un voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín, Iceta ha insistido que el TC descartó dicha delegación de voto.

"Pedimos a Torrent que sea el primero en respetar la legalidad, las normas y el criterio del TC", ha dicho Iceta, aunque también ha reconocido que "no tiene motivos para dudar que Torrent seguirá haciéndolo", recordando así que cuando el president del Parlament suspendió el pleno de investidura de Puigdemont demostró que estaba "acatando" la indicación del TC.