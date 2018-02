Iceta ve "inviable" investir a Puigdemont u otro diputado en proceso judicial

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado hoy "inviable" investir presidente a Carles Puigdemont o darle un "premio de consolación" con una presidencia simbólica, así como también proponer otro candidato inmerso en causas judiciales, por lo que hoy pedirá una reunión con el presidente del Parlament.

Tras la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva del PSC, Iceta ha protagonizado hoy la primera rueda de prensa en la nueva sede socialista en la calle Pallars en Barcelona, tras haber dejado la histórica sede de calle Nicaragua después de 38 años.

El líder socialista ha opinado que "conviene desbloquear cuanto antes la situación política", procediendo a la elección de un presidente que "pueda ejercer sus funciones sin ningún obstáculo".

En este contexto ha anunciado que hoy mismo se dirigirá al presidente del Parlament, Roger Torrent, sin concretar si lo hará mediante carta o llamada telefónica, para solicitarle una reunión para analizar la situación actual y los escenarios que se barajan, además de conocer de "qué informaciones dispone y qué previsiones tiene", tras aplazar el pleno de investidura la semana pasada.

A su juicio, cada vez es "más claro" que la investidura de Puigdemont (JxCat) es "inviable", ya que "no sería efectiva", del mismo modo que "las garantías que pide no se las puede ofrecer nadie, la de no presentarse ante la justicia, lo que es imposible".

Es en este marco que Iceta ha lanzado una advertencia ante la investidura o los nombramientos de consellers: "No convendría que formase parte del Govern ninguna persona que estuviera en un proceso judicial abierto y que no pueda ejercer con plenitud. Convendría no tomar decisiones provisionales ni cogidas con pinzas".

Por otro lado, también ha calificado de "acción ridícula y sin valor" la posibilidad de otorgar a Puigdemont una presidencia simbólica como "premio de consolación para que aceptara dar un paso al lado": "Pediríamos que se hiciera esfuerzo de no degradar las instituciones. La Presidencia es algo demasiado serio".

Ha recordado que "presidente solo hay uno" y, además, es la persona a la que "se puede pedir cuentas y controlar políticamente en las sesiones de control", como también ha avisado de que "las instituciones son de todos, no de parte, ni son monedas de cambio".

Y sobre las reuniones en Bélgica de los partidos independentistas con Puigdemont, ha ironizado que "tanto viaje a Bruselas demuestra hasta qué punto quién vive en Bruselas no puede presidir la Generalitat. Con el mero sentido común sería suficiente".