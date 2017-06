Iceta avisa que se pisotean derechos y Puigdemont le acusa de amenazar ediles

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha denunciado hoy que el Govern está "pisoteando derechos básicos" al "hurtar" al Parlament información "crucial", mientras que el presidente catalán, Carles Puigdemont, le ha acusado de "amenazar" a alcaldes socialistas con sanciones si participan en el referéndum.

Los dos dirigentes han protagonizado un rifirrafe durante la sesión de control del Parlament, por el hecho de que el Govern no haya presentado aún en la Cámara la ley de transitoriedad jurídica y del referéndum, sobre las que se sustentará supuestamente la consulta del 1 de octubre.

Junts pel Sí ha organizado un acto para el 4 de julio con el fin de ofrecer los detalles de esta cita electoral y, en este contexto, Iceta ha planteado a Puigdemont si no sería "más respetuoso con las instituciones" si las primeras explicaciones se hicieran en el Parlament.

"Cuando lo hemos intentado hacer ustedes han ido al Constitucional", le ha replicado Puigdemont, que en todo caso ha aseverado que llevará las leyes al Parlament después de explicarlas a la ciudadanía el 4 de julio.

En la segunda intervención, Iceta ha garantizado que el PSC recurrirá "a donde sea necesario" cuando considere que se están "pisoteando" derechos fundamentales de los diputados y de los ciudadanos, y ha añadido: "Ustedes están pisoteando derechos básicos de este país".

En este sentido, el líder socialista ha denunciado que están "hurtando a la Cámara información crucial sobre la que dicen que es la iniciativa política más importante de los últimos 300 años de historia de Cataluña", ya que no han presentado en el Parlament la ley de transitoriedad jurídica ni las garantías para la celebración del referéndum unilateral.

Puigdemont ha respondido defendiendo su derecho de organizar un acto con la ciudadanía, para "escuchar a la gente antes de elevar un texto en el Parlament".

Y ha añadido: "Le he visto defender con mucha vehemencia los derechos de los catalanes; me puede decir exactamente cómo va a defender los derechos de los 2 millones de independentistas si no es capaz ni de defender los derechos de sus alcaldes que quieren participar en el referéndum, a los que amenaza con sancionar".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avisó ayer de que los alcaldes del PSC que tomen parte en el referéndum serán sancionados siempre que "participen como alcaldes", mientras que el PSC evitó avanzar qué medidas piensa tomar en ese supuesto.