Iceta: "Si hay sanciones a alcaldes, las pondrá el PSC. Y no lo pienso hacer"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que si debe sancionarse a algún alcalde socialista por colaborar con la organización del referéndum del 1-0, la sanción la impondrá el PSC y no el PSOE, pero ha dejado claro que él no lo piensa hacer y que la "frontera" estará en "cumplir la ley".

Tras la polémica en el seno del PSC y el PSOE sobre la posible participación de algunos alcaldes socialistas en el referéndum del 1 de octubre, Iceta ha dicho que le "sabe mal" que haya algún electo del partido que "por un exceso de celo, ingenuidad o ganas de colaborar se haga daño desde un punto de vista legal o jurídico".

En declaraciones a TV3, Iceta ha augurado que "no se producirá" esta situación con los alcaldes porque el Govern "no tiene ni urnas y esto de que el 1-O votaremos empieza a ser un artículo de fe. El referéndum del que se habla tanto... ¿Está convocado? ¿Se sabe algo? ¡Si no tienen ni urnas!".

Sobre quién impondría eventuales sanciones, Iceta ha advertido: "Si hay sanciones, que creo que no pasará, entre otras cosas porque las tendría que proponer yo y no lo pienso hacer, las pondría el PSC. Yo no puedo sancionar al alcalde de Valladolid, por ejemplo. No es mi partido. Pues el PSOE no puede sancionar a alcaldes del PSC".

Pero ha resaltado que el PSC ha puesto "una frontera muy clara", que es "cumplir la ley": "Pero si un alcalde incumple la ley -ha dicho- el problema menor son las decisiones que tome su partido. El problema mayor es la justicia y la posibilidad de ser inhabilitado. Pero no me imagino ningún alcalde nuestro tomando acuerdos contra la ley. Ni se producirá el referéndum, ni habrá sanciones".

Por otro lado, sobre si habrá alcaldes del PSC en el acto de mañana de varias asociaciones municipalistas para posicionarse a favor del referéndum, Iceta ha dicho que "no puede garantizarlo", ya que "los alcaldes pueden hacer lo que crean conveniente".

"Sólo les pido una cosa simple: que cumplan la ley. E ir a este acto no es incumplir la ley. Lo que son manifiestos, actos, reuniones en el Pati dels Tarongers, concentraciones, enseñar la vara... aquí el único problema es tomar una decisión formal en el pleno municipal o un edicto de alcalde que sea ilegal. Todo lo demás forma parte del 'proceso'. Que 'parezca'", ha criticado.

Y preguntado por la posible activación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, Iceta ha admitido que sería "un problema", pero ha negado que contemple la suspensión de la autonomía, algo que ha argumentado sacando un ejemplar de la Carta Magna y leyendo dicho artículo completo en voz alta.

"¿Dónde está la suspensión de la autonomía? El Estado de derecho son normas, leyes y autoridades que deben cumplirse, y se prevé qué pasa cuando una autoridad no cumple la ley. Pero, a partir de este artículo, es imposible" suspender la autonomía, ha aseverado.