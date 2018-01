Iceta pide al soberanismo aprovechar estos 2 meses para buscar una alternativa a Puigdemont

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este viernes a la mayoría parlamentaria independentista que aproveche los próximos dos meses para buscar una alternativa a su candidato, Carles Puigdemont, y encontrar un presidente y un Govern que "pueda gobernar".

"Convendría aprovechar los próximos dos meses para que la mayoría parlamentaria se pueda plantear la investidura de otro candidato y de un Govern que pueda gobernar", ha manifestado en una entrevista a RNE-Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Estos dos meses de margen de los que habla Iceta son los que la ley catalana da a los partidos para encontrar un presidente desde que se celebra el primer pleno de investidura: si pasado este periodo no hay ningún candidato con los apoyos necesarios, se vuelven a celebrar comicios.

Iceta ha recordado que en la anterior legislatura ya se produjo este esquema cuando JxSí insistió hasta el límite para que el presidente fuera Artur Mas y, finalmente, "dio el primer paso al lado" para facilitar un acuerdo y que pudiera empezar el mandato.

También ha recordado que el exconseller Carles Mundó (ERC) y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) renunciaron a repetir en el cargo por sus procesos judiciales abiertos y ha concluido que también es "una reflexión que deberían hacer los que quieren gobernar Cataluña en los próximos 4 años", en alusión a JxCat.

Al margen de la polémica sobre si puede investir o no a Puigdemont a distancia, el líder socialista cree que el candidato de JxCat no es el idóneo porque a los catalanes les conviene un presidente que "esté en Barcelona, pueda actuar con plenitud de facultades y no tenga la hipoteca de un proceso judicial abierto".

Iceta recuerda que el final de la aplicación del artículo 155 solo llegará si se forma un nuevo Govern, y concluye que Puigdemont no es el mejor candidato para un Ejecutivo catalán que se caracterice por "la capacidad de gobernar, la estabilidad y el respeto a la legalidad".

CONSEJO DE ESTADO

Ha considerado que corresponde al Gobierno central decir si recurre a la investidura de Puigdemont pese a la posición del Consejo de Estado, y asegura que el PSC solo se plantea impugnar el plenario si el candidato de JxCat no aparece en el hemiciclo, no previamente.

Iceta asegura que este jueves el presidente del Parlament, Roger Torrent, les transmitió que Puigdemont "no descarta" acudir al pleno, por lo que el PSC decidirá la impugnación el mismo martes, cuando se confirme o no la ausencia del presidente cesado.

Ha explicado que el principal argumento del PSC para impugnar un pleno por la ausencia de Puigdemont sería el informe de los letrados de la Cámara, que expusieron que era "imprescindible" que el candidato a la Presidencia esté presente en una sesión de estas características.