Iceta afirma que ha visitado a familias de independentistas presos aunque el PSC no fuera ayer a la reunión con Colau

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que ha visitado a las familias de independentistas presos pero justifica la ausencia del PSC en la reunión de Colau con los familiares de los encarcelados porque no quiere hacer política con estas cosas. El dirigente socialista también ha reclamado al independentismo, en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, que actúe con "mirada larga" al elegir un candidato a presidir la Generalitat, y descarta la posibilidad de que se invista a Carles Puigdemont (JxCat).

Al ser preguntado sobre la ausencia del PSC en la reunión que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mantuvo con los familiares de los presos, ha dicho que no quieren participar "del intento de hacer política o sacar rendimiento de algunas cosas".

"Yo he estado con familiares de presos, pero no he llamado a la prensa. He estado con parejas e hijos", y ha añadido que sigue de cerca la cuestión pero no comparte el objetivo de algunas campañas de solidaridad del independentismo.

Sobre si ha visitado a los exconselleres Oriol Junqueras y Joaquim Forn en prisión, ha argumentado que lo pensó pero no lo ve oportuno ni necesario, para evitar que se interprete "como un gesto de cara a la galería para ganar puntos".

Miquel Iceta también ha explicado que él descartó "desde el primer día" la posiblidad de que Puigdemont fuera presidente y ha argumentado que está en Bélgica y no podría estar en el Parlament para debatir su programa con el resto de grupos.

Sobre si avala que el cargo lo ejerza el número dos de JxCat en las elecciones, Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real, Iceta considera que tiene un problema parecido al de Puigdemont, mientras que "un caso algo diferente que podría ser más normal" sería promover la investidura de Jordi Turull, aunque le podrían inhabilitar poco después.

"Se encontrarían al final con el mismo problema. Todo el mundo debe tomar decisiones con mirada larga, porque si tomamos decisiones con mirada corta nos equivocaremos o tendremos que rectificarlas. Posibilidades las tiene, pero si se quiere dar una señal clara de que esta legislatura no tiene que ver con la anterior, buscaría gestos y una selección de personas que tuviera esta dimensión", ha subrayado.

Para Iceta, el independentismo debe aparcar factores "emocionales y simbólicos" y no encomendar esta responsabilidad a personas que no puedan asumirlas con plenitud ya sea porque están fuera de Catalunya, en prisión o porque tendrán que afrontar un juicio relativamente pronto que puede tener duras consecuencias.

NO HUBIERA RETIRADO LA OBRA DE ARCO

En relación a retirada de la obra de Santiago Sierra de la feria Arco, ha afirmado que él no lo hubiera hecho aunque tampoco la hubiera comprado, y está convencido de que será un éxito de crítica y público si su comprador la cede para exponerla cuando llegue a Cataluña.

"Es como volver 40 años atrás. Deberíamos ser firmes en la defensa de la libertad de expresión", ha destacado Iceta.

A su juicio, la obra pretende incidir en una situación política y darle una proyección, y prohibirla acentúa este objetivo "con independencia de su calidad artística, que, como todo, es discutible".