Idoia Mendia niega que el PSE-EE vaya a "ceder" en el derecho a decidir

La presidenta del PSE-EE, Idoia Mendia, niega que su partido vaya a "ceder" en el derecho a decidir y asegura que los socialistas vascos estarán "en cualquier reforma del Estatuto que sea viable aquí y en Madrid".

"¡Cómo vamos a ceder en el derecho a decidir! No tendrían ningún recorrido", afirma la líder del PSE en una entrevista que publica hoy El Diario Vasco.

Mendia cree que pensar que en el debate sobre el autogobierno el derecho a decidir "lo va a monopolizar todo" es tener "una visión muy reduccionista", y se muestra "optimista" porque opina que "hay campo suficiente para acordar".

"Nosotros no queremos entrar en una rueda de la que no podamos salir y que no sirva para los ciudadanos", señala la dirigente socialista, que recuerda que Euskadi ya tiene "experiencia de cómo perder años en un debate que no nos lleva a ningún sitio, como fue la del lehendakari Ibarretxe".

Y añade que ahora está "la situación de Cataluña, que es todavía más dramática porque te lleva a la ruptura y al enfrentamiento".

Recalca que la propuesta federalista de su partido y la confederal del PNV son "antagónicas" y asegura que la "bilateralidad" que plantean los jeltzales se puede alcanzar "en las cuestiones en las que Euskadi tiene competencia exclusiva, como la Policía vasca o el Concierto Económico", pero no en "el tema del derecho a decidir", en organizar consultas sobre asuntos "vinculados a lo territorial, a la independencia y la autodeterminación".

Destaca que la "estación término ideal" del autogobierno vasco sería "llegar a zonas" donde todos los vascos se sientan "reconocidos" y "no sea al final el Estatuto de nadie, sino el Estatuto de todos".

"¿Seremos capaces de llegar a eso? No lo sé", dice Mendia, que afirma que el pacto PNV-PSE en el que se apoya el Gobierno Vasco no peligra a causa de las posiciones divergentes sobre el autogobierno porque se asienta "sobre la base de un acuerdo sólidamente y largamente trabajado".