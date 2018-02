Igea (Cs), sobre el decreto del catalán: "Si primamos la lengua estamos dando un flaco servicio a los ciudadanos"

El diputado de Ciudadanos (Cs) por Valladolid en el Congreso y portavoz de Cs en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea, ha expresado este sábado que "si primamos la lengua estamos dando un flaco servicio a los ciudadanos", en relación al nuevo decreto del catalán en la sanidad pública de Baleares.

El portavoz de Cs en la Comisión de Sanidad se encuentra este fin semana en Mallorca para ofrecer una conferencia bajo el título 'Sanidad y rendición de cuentas, hacia un modelo sin demagogia', que tendrá lugar este sábado a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Palma.

En declaraciones a Europa Press, Igea ha subrayado que "en política las casualidades no existen", por lo que ha afirmado que este domingo también asistirá a la manifestación convocada por la plataforma 'Mos Movem' acompañado de miembros de Cs Baleares.

"El catalán debe ser un mérito y no un requisito. Se trata de un problema de derechos de los ciudadanos, no de territorios; ya que las tierras no tienen derechos", ha declarado Igea.

En cuanto a la línea que tratará en su intervención de este sábado, el diputado ha asegurado que "lo que realmente quieren saber y preocupa a los ciudadanos de las Islas es si sus servicios son de calidad en relación con el resto de España".

En este sentido, Igea ha explicado que compartirá con los asistentes la "línea política de Ciudadanos" que se centra en la "rendición de cuentas, la evaluación de resultados y la equidad entre todos los españoles y territorios", entre otros puntos. "Nos pasamos el día debatiendo sobre los medios y no sobre los fines", ha resaltado Igea.

"Es esencial que el debate sanitario se focalice en los resultados. Lo que importa a las personas es cómo las tratan en el hospital y los servicios que se ofrecen", ha señalado.

Por ello, Igea ha asegurado que "es importante contar con indicadores y portales de transparencia en todos los servicios y en todos los hospitales".

Cabe recordar que la manifestación tendrá lugar este domingo a las 11.30 horas en la plaza España de Palma y finalizará en el Consolat de Mar con la lectura de un manifiesto. Otras formaciones políticas como el PP o Actúa Baleares también anunciaron esta semana su participación en la movilización.