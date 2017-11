Iglesias afea a Montilla sus palabras sobre Ceuta y Melilla y pide respeto para las ciudades autónomas

"Señor Montilla, no desprecie a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla", ha replicado el líder 'morado' en la red social Twitter ante las palabras del senador del PSOE, al que ha contestado que "comprender la diversidad y defender la fraternidad solo es posible desde el respeto".

Montilla ha explicado este lunes en una conferencia que ningún Estado ve con agrado su "propia amputación" y que es el caso de España con respecto a Cataluña, porque el país sin esta comunidad autónoma "sería otra cosa". "No nos engañemos: no estamos hablando de Ceuta y Melilla", ha agregado el ex dirigente catalán.

Estas palabras han levantado pronto polémica y al poco de producirse, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha respondido al ex presidente de la Generalitat asegurando que los melillenses sienten España "mucho más que él".

Imbroda ha considerado que estos comentarios son insultantes y requieren una disculpa no solo del senador sino también del PSOE. "Sánchez, pronúnciese", le reclama el dirigente del PP al secretario general del PSOE. Y le ha recordado a Montilla que no participó en la votación en la Cámara Alta de la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña para no votar a favor, como hizo el PSOE. "Ahora quiere pasar como español, despreciando a 180.000, que sentimos España mucho más que él. ¡Indigno!", ha criticado.

DISCULPA DE MONTILLA

A las pocas horas el expresidente de la Generalitat se ha retractado de sus palabras y ha enviado sus disculpas a los secretarios generales del PSOE de Ceuta y Melilla por su "desafortunada" comparación entre Cataluña y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según ha informado la dirección del PSOE.

Se ha disculpado también mediante su cuenta personal en la red social Twitter: "Mis disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla. Mi desafortunada comparación en ningún caso pretendía poner en cuestión su españolidad ni su importancia, me refería al peso económico de las comunidades autónomas", ha escrito.