Iglesias exige al PP que "vuelva a la legalidad" y "pida perdón" por "robar" y Rajoy le acusa de ser la "inquisición"

"No se puede dialogar con quien está fuera de la Ley y de la Constitución", ha avisado Iglesias durante su intervención, utilizando los mismos argumentos que usa el Gobierno de Rajoy para exigir a la Generalitat de Cataluña y su presidente, Carles Puigdemont, que vuelvan a la legalidad tras la celebración de su referéndum independentista ilegal.

"Le voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Van a volver a la legalidad? No me conteste con ambigüedades. Contésteme con un sí o un no, no vamos a volver a la legalidad", ha proseguido, aludiendo al requerimiento realizado por el Gobierno a Puigdemont.

Por su parte, Rajoy ha acusado a Iglesias de "poner de vuelta y media" las decisiones de la justicia, a no ser que "le interesen" para "manipular la realidad". "La única conclusión que puedo sacar es que la inquisición vuelve con fuerza", ha sentenciado Rajoy.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))