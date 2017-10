Iglesias intenta en vano sentar a negociar a Rajoy y Puigdemont

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha intentado hoy en vano sentar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat, Carlos Puigdemont, a negociar una mediación, iniciativa que ha rechazado el jefe del Ejecutivo porque no se puede hablar con quien plantea un "chantaje tan brutal al Estado".

Iglesias ha propuesto hoy mismo a Rajoy y Puigdemont que pacten un equipo de mediadores de su confianza para desbloquear el diálogo en Cataluña y, según ha contado el líder de Podemos en rueda de prensa en el Congreso, ninguno de los dos ha dicho que no.

No obstante, en un posterior intercambio de mensajes, Rajoy ha respondido que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, que "no es negociable" y que "no se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado", según fuentes de La Moncloa.

Antes de hablar con los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Iglesias ha planteado su iniciativa en la 'mesa de partidos' que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha celebrado hoy con el PDeCAT, ERC, el PNV y Compromìs, formaciones que han dado su visto bueno a esa posible vía y que, según el Partido Demócrata de Catalunya, va en la línea de la mediación planteada por Puigdemont.

"No tenemos más remedio que verle recorrido después del discurso del Rey", aseguraban fuentes del PDeCAT tras ese encuentro en el que todos los partidos asistentes han mostrado su preocupación por la situación en Cataluña y han sido críticos con el mensaje de Felipe VI.

Según Iglesias, en ese encuentro han apostado por "la convivencia y la paz" que forman parte del "sentido común" de Cataluña y España, y por recuperar un diálogo que en este momento "está roto".

"La mayor parte de la sociedad catalana y española quieren dialogar, convivir y entender", ha apuntado Iglesias como principal argumento para pedir a Rajoy y Puigdemont que "se sienten a una mesa" aunque sea "exclusivamente" en un primer momento para acordar la composición de un equipo de mediadores.

Preguntado sobre si esta iniciativa supone un cambio en la posición que hasta ahora ha mantenido Podemos, que no consideraba un "interlocutor válido" a Rajoy hace tan sólo unos días, Iglesias se ha limitado a responder que "siempre ha saludado cualquier iniciativa tenga ver con el diálogo".

"Vamos a seguir haciéndolo" y con partidos con los que "tenemos muchas diferencias", ha asegurado, porque "toca que nos esforcemos para abrir canales de diálogo" y "nos ofrecemos a ayudar", ha añadido.

En la reunión no se han planteado nombres de posibles mediadores e Iglesias ha apelado a la "discreción" que requiere la complejidad de la situación política, en la que no es conveniente poner "líneas rojas" ni condiciones, aunque fuentes del PDeCAT admiten que no verían mal una mediación de la Iglesia.

"Cualquier institución o persona" que pueda ayudar a modificar el escenario sería bienvenido, apuntan las mismas fuentes tras avanzar que es posible que Puigdemont se refiera a la propuesta de Iglesias durante el discurso que ofrecerá esta noche; aunque después del rechazo de Rajoy no parece que haya oportunidad para que salga adelante.

También el portavoz de En Comù Podem, Xavier Doménech, ha recordado que hay ya múltiples iniciativas de distintas instituciones y de la sociedad para intentar "desbloquear" la situación y confiado en que esta propuesta tenga apoyos suficientes.

En este sentido, ha asegurado que ha hablado ya con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha valorado la iniciativa y le ha concretado que la comunicará al PSOE.

Tras la rueda de prensa de Iglesias, Compromìs ha emitido un comunicado en el que ratifica su apuesta por "la apertura de espacios de diálogo y la búsqueda de una solución política que permita abrir un debate plural sobre el actual modelo territorial".

Además del portavoz de Compromìs, Joan Baldoví, a la reunión de esta mañana han asistido el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, y el coordinador de los diputados y senadores, Jordi Xuclá; los portavoces de ERC, Joan Tardá y Gabriel Rufián, y el del PNV, Aitor Esteban -partidos que también asistieron a la asamblea de cargos públicos de Unidos Podemos en Zaragoza-.

Han asistido también los secretarios de Organización de CCOO y UGT, Fernando Lezcano y Rafael Espartero, respectivamente, en calidad de 'observadores'.

Igualmente, han estado en el encuentro varios dirigentes políticos de la izquierda europea, como Mónica Frassoni (co-presidenta del Partido Verde Europeo), Andrej Hunko (vicepresidente del GUE-Izquierda Unificada Europea en la Asamblea del Consejo de Europa); Bernd Riexinger, co-presidente de Die Linke y Virgile Nassiet de La France Insoumise.