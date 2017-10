Iglesias apuesta por pactos postelectorales con ERC y el PSC en Cataluña

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha apostado hoy por llegar a acuerdos con las fuerzas progresistas en Cataluña, como ERC y el PSC, como la "solución más sensata" tras las elecciones del 21 de diciembre, pero ha descartado cualquier pacto con Ciudadanos o el PP.

"A lo mejor la solución más sensata en Cataluña es que progresistas que pensamos distinto, hay algunos que son partidarios de decir que Cataluña es uninacional y es española y nada más, otros que son independentistas y nosotros que apostamos por la fraternidad y por un nuevo encaje de Cataluña, pues a lo mejor sería más sensato que nos pusiéramos de acuerdo", ha asegurado.

En una entrevista en la Cadena Ser, el líder de Podemos ha confirmado que el pasado mes de agosto cuando se reunió con el ya cesado vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, le trasladó esa misma propuesta: que se pusieran de acuerdo "para hacer un gobierno que llevara a cabo políticas sociales y que defendiera la soberanía".

"Creo que las próximas elecciones vamos a tener que ser muy claros y decir que somos la única opción que está planteando la posibilidad de una alternativa de gobierno diferente a la de los bloques", ha añadido Iglesias, que ha mostrado su disposición a hablar con ERC y con el PSOE.

No obstante ha enfatizado: "Ahora bien, nosotros no vamos a apoyar ni al PDeCAT ni al partido de extrema derecha de Arrimadas (Ciudadanos) ni al partido de extrema derecha del señor Albiol (PP)".

El líder de Podemos ha restado importancia a las encuestas que vaticinan la caída de su formación política, que ha sido "pronosticada decenas de veces" -ha recordado- y ha apelado a ser prudentes ante los sondeos y esperar a que los ciudadanos voten.

En cualquier caso, ha garantizado que Podemos va a "seguir siendo coherente" en su defensa de la plurinacionalidad, palabra que algunos solo "utilizan para ganar primarias", ha señalado en alusión al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Iglesias ha vuelto a insistir en que el comunicado de Anticapitalistas que reconoce la "nueva República catalana" está "políticamente fuera de Podemos" y ha censurado el comportamiento de algunos miembros del partido que, como la diputada Carolina Bescansa, han hecho públicas sus discrepancias.

"No es sensato que determinadas cuestiones se planteen en los medios de comunicación", ha dicho tras puntualizar que "hay quien no ha entendido" que el mandato de los inscritos en Vistalegre II fue que ese tipo de debates se tenían que tener dentro del partido y no ante los medios.

El líder de Podemos ha negado que les haya faltado claridad: "Otra cosa es que lo que digamos no guste"; "podemos decir ciertas verdades que molesten a algunos, pero nadie ha demostrado tanta coherencia", ha enfatizado.

Y ha reiterado que han sido "cristalinos" en su rechazo a la declaración unilateral de independencia y a la aplicación del 155 y ha vuelto a apostar por un referéndum legal, pactado, con garantías y con 3 preguntas: el sí y el no, a favor y en contra de la independencia, y una tercera que plantee un nuevo encaje de Cataluña como nación en el conjunto del Estado.