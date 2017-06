Iglesias reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español pero apunta "complejidades" en su ejercicio

En su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press, Iglesias ha explicado su modelo de Estado plurinacional: "Que España pueda seguir siendo un país que encarne un proyecto colectivo compatible con la existencia de diferentes naciones que a su vez puedan tener implicaciones constitucionales en forma de autogobierno".

En este punto, ha reconocido que existe la soberanía nacional y que su sujeto es el pueblo español. Sin embargo, al ser preguntado por si esa soberanía es divisible, ha recomendado la lectura de un libro -traducido por "el conservador" Herrero de Miñón-- en el que el alemán Georg Jellinek "explicó las complejidades que puede tener el ejercicio soberano en un estado plurinacional".

El líder de Podemos ha reconocido que la plurinacionalidad tiene consecuencias políticas porque "ningún término es inocente políticamente", pero ha recordado que la Constitución ya reconoce la existencia de "nacionalidades y regiones" y por tanto "nadie puede cuestionar" que España sea un país plurinacional.

ESPAÑA NO ES SÓLO LA MONARQUÍA

A su juicio, quien piense en España como un país asociado a una monarquía "no entiende España". "España no es solamente el estado español, no es la monarquía", ha enfatizado insistiendo en que "quien no entiende eso, no entiende su país". Iglesias ha subrayado que las aspiraciones soberanistas de Cataluña merecen una "respuesta democrática".

Según ha explicado, Podemos es partidario de la celebración de un referéndum pero no quiere que Cataluña "se vaya". "Nos gustaría que siguiera formando parte de un proyecto colectivo con reconocimiento nacional y un encaje distinto", ha presentado aludiendo a la "diversidad nacional" como una "ventaja competitiva".

En este punto, ha negado que su ejemplo de estado plurinacional pueda ser Bolivia, al que señaló la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y ha puesto sobre la mesa el caso de otros países europeos como Reino Unido, Suiza o Bélgica donde "es una cosa normal y normalizada".

UNA BARBARIDAD CRIMINALIZAR EL REFERÉNDUM

En cuanto al referéndum anunciado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre, ha tildado de "barbaridad" criminalizar ese "movimiento" y la posibilidad de "secuestrar" urnas o que alguien quede inhabilitado por él. Sin embargo, considera que no cumple con las características necesarias para ejercer el derecho a decidir y Podemos trabajará para que "más temprano que tarde" los ciudadanos puedan expresarse "con todas las garantías".

Con ello, Iglesias ha sorteado responder a si considera que el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, debe colaborar en la celebración de ese referéndum. Y ha avisado de que', si el PP pretende "utilizar el caso de Cataluña" para tapar sus casos de corrupción, tendrá a Podemos "enfrente". Y espera contar para ello también con el apoyo del PSOE.