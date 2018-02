Íñigo Alli (UPN) pide perdón por sus ausencias del Congreso y devolverá el importe que corresponda

El diputado de UPN en el Congreso Íñigo Alli ha pedido perdón "a todos los que se hayan sentido ofendidos por no cumplir mi mandato como representante público" tras sus ausencias en algunas votaciones en plenos del Congreso. Su petición de disculpas se extiende también a los afiliados de UPN, a sus votantes y "a todos los navarros que sientan que no he cumplido con mi obligación".