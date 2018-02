Interior confirma al Senado que no paga rescates por liberar secuestrados

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha confirmado hoy al senador de EH Bildu Jon Iñarritu que el Ministerio del Interior no paga rescates para conseguir la liberación de personas secuestradas en el exterior y ha puesto como ejemplo la exitosa liberación de dos españoles apresados en México.

Ante la Comisión de Interior de la Cámara Alta, Nieto ha explicado que las estadísticas que dispone este departamento apuntan a que desde 2011 fueron denunciados en España los secuestros de 44 españoles capturados en países del extranjero y ha revelado que la sección de secuestros de la Policía ha intervenido, de un modo u otro, en el esclarecimiento de un centenar de casos.

Iñarritu se había interesado por el número de personas retenidas en el extranjero y le había hecho ver que, según informaciones de prensa, el Gobierno ha pagado cantidades millonarias para lograr la liberación de rehenes en manos del Isis, Al Qaeda o de piratas dedicados a la captura de pesqueros, como el atunero vasco Alakrana.

Su intención, ha explicado, era denunciar la "hipocresía" de un Gobierno que se ha negado a "negociar" con ETA por estar clasificada como organización terrorista y, sin embargo, "no sólo ha hablado, sino negociado y pagado rescates millonarios" a organizaciones terroristas como Al Qaeda o el Isis.

Nieto le ha advertido de que no debe "dar por sentado" todo lo que aparece en los periódicos porque "no todo lo que se publica es cierto" y le ha corroborado que él no tiene constancia de los pagos a bandas delictivas para lograr la liberación de rehenes.

Y ha puesto como ejemplo un caso reciente, ocurrido bajo su mandato, en el que, gracias a la "colaboración impecable" con la Policía mexicana, se haya podido rescatar el pasado mes de diciembre a dos rehenes españoles sin hacer ni un solo pago de dinero.

En cuanto a sus alusiones a ETA, ha hecho hincapié en que un Gobierno del PP tuvo que asumir en su día que el concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco podía morir por no ceder al chantaje de los terroristas y ha dudado de que "actúe de forma diferente en otras ocasiones".