Irene Montero dice que a quien no gusta el "tramabús" es a los privilegiados

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, no tiene constancia de que dentro de la formación morada haya sectores a los que no haya gustado la campaña del "tramabús" y ha considerado que "a quien no ha gustado es a los privilegiados".

En declaraciones en el Congreso, Montero respondía así al ser preguntada por la posición de algunos miembros del partido que no se han hecho eco de la campaña, ante lo que ha recordado que en Podemos se debate "sobre todo" con libertad y que no ha escuchado "a nadie que no le guste la idea".

"A quien no ha gustado es a los privilegiados (...), no busquen en los militantes de Podemos lo que es un problema de los privilegiados, que tienen miedo porque se ponen en riesgo sus privilegios", ha señalado la portavoz parlamentaria del partido morado.

Montero ha lamentado también que otras formaciones políticas "que se dicen democráticas" vean "antidemocrático decir la verdad" y "exponer quién manda en este país", que es lo que, a su juicio, hace el "tramabús" de Podemos al señalar a determinados políticos, empresarios y periodistas.

"Hay determinados partidos, fundamentalmente partidos de gobierno, que tienen demasiadas deudas pendientes con algunos de los señores que forman parte de la trama", ha dicho para explicar las críticas de otras fuerzas políticas ante el hecho de que Podemos señale a la vez a imputados y a otras personalidades que no tienen cuentas pendientes con la Justicia.

Lo que en su opinión "daña la democracia" es que Felipe González haya acabado en consejos de administración de grandes empresas o que el PP haya recibido "mordidas" por concesiones de obras públicas con las que luego "pagaba campañas electorales".

"Eso sí que es una vergüenza, eso sí que es antidemocrático, eso sí que daña la democracia y nuestra soberanía porque con tal de no perder sus privilegios son capaces de vender España", ha enfatizado.