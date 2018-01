Israel rechaza el proyecto de ley polaco que niega su implicación en el holocausto

Israel condenó hoy una nueva legislación en Polonia que prohíbe la mención de crímenes efectuados por la "nación polaca" durante el holocausto.

"La ley es infundada, me opongo a ella firmemente. La historia no se puede cambiar, y el Holocausto no debe negarse", dijo hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a través de su portavoz.

"Ninguna ley puede cambiar la verdad histórica y no hay lugar para educar a las familias de los supervivientes del Holocausto, que viven todos los días recordando a sus seres queridos que perecieron", dijo Emmanuel Najshon, portavoz del ministro de Exteriores.

El Gobierno israelí solicitó al polaco que de marcha atrás en esta decisión legislativa.

La nueva ley también prohíbe el uso del término "campo de exterminio polaco" a la hora de describir los campos donde judíos, homosexuales, gitanos y otros fueron asesinados en la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Cualquiera que viole la nueva ley, incluyendo ciudadanos no polacos, podrá ser multado o encarcelado por un período de hasta tres años.

El líder del partido centrista Yesh Atid (Hay futuro), Yair Lapid, cuyo padre era superviviente del holocausto, mantuvo hoy un agrio enfrentamiento a través de Twitter con la embajada polaca en Israel al respecto, exigiendo la retirada del proyecto y una disculpa.

"Condeno taxativamente la nueva ley polaca que intenta negar la complicidad polaca en el holocausto. Fue concebido en Alemania pero cientos de miles de judíos fueron asesinados sin haber visto nunca a un soldado alemán", tuiteó Lapid.

El último tuit de la embajada polaca al político reiteraba que los campos de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial eran de la Alemania nazi, no de Polonia.

Políticos israelíes de todo el arco político respondieron hoy de manera similar a como lo hizo Lapid.

Por su parte, el diputado árabe israelí Ahmad Tibi dijo en su cuenta de Twitter: "Yo le propongo al gobierno polaco que cancele rápidamente su vergonzosa decisión. Reescribir la historia nunca es un acto valioso. Nunca".