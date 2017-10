Italia vota su reforma electoral con un M5S "vendado" en señal de protesta

El Senado de Italia comenzó hoy a votar los primeros artículos de la reforma electoral y la votación final será previsiblemente mañana, a pesar de la oposición del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), cuyos diputados han protestado vendándose los ojos.

Este miércoles el Senado comenzó a votar la ley electoral y lo hizo, como ya ocurrió en la Cámara de los Diputados, sometiendo cada artículo como si fuera una votación de confianza al Gobierno, para acelerar así su tramitación evitando el debate y las enmiendas.

Se trata de un método muy empleado por la política italiana que volverá a repetirse mañana, cuando se ha fijado la sesión para votar de forma definitiva todo el proyecto de ley, lo que ha sembrado la indignación en buena parte del hemiciclo.

El nuevo texto ha logrado el consenso de 4 grandes formaciones: el gubernamental Partido Demócrata (PD, centroizquierda), la conservadora "Forza Italia" (FI) de Silvio Berlusconi, la "Alianza Popular" (centroderecha) y la ultraderechista Liga Norte (LN).

En las votaciones de este miércoles el Gobierno logró aprobar los artículos del texto pese a la escasa mayoría que controla en el Senado y gracias al apoyo del grupo de Denis Verdini, que suplió el voto contrario del "Movimiento Demócrata y Progresista".

El texto se ha topado con la resistencia, entre otros, del M5S, que lo califica de antidemocrática y asegura que ha sido ideado por esas formaciones para beneficiar a las coaliciones y perjudicar sus aspiraciones de Gobierno, pues siempre concurre en solitario.

Por esa razón varios cientos de seguidores del partido, así como algunos de sus líderes, se congregaron hoy en la plaza romana del Panteón, detrás del palacio del Senado, para denunciar el texto y lo hicieron como los senadores, con una venda sobre los ojos.

Así lo pidió el fundador Beppe Grillo, que apareció en un vídeo satírico metido en la cama y con una mascara de oxígeno reservándose para dar batalla política, explicó.

El candidato a primer ministro del M5S, Luigi di Maio, dijo a Efe que "la manifestación de hoy es la respuesta más bella a los atropellos de esta clase política que tumba la ley electoral que abole la pensión vitalicia y aprueba una ley electoral para conservar sus poltronas".

"Hemos hecho de todo para detener esta ley electoral preparada solo para poner contra las cuerdas al M5S ahora que tenemos óptimas posibilidades de ganar las elecciones en Sicilia (el 5 de noviembre) y a pocos meses de las generales", lamentó el político.

No obstante Di Maio dijo que "esto aún no ha terminado: creen que nos han parado pero no lo lograrán, seremos aún más fuertes".

El candidato, que tomó las riendas del partido en septiembre tras unas primarias, ha pedido al jefe del Estado, Sergio Mattarella, que no sancione la ley porque, de demostrarse su inconstitucionalidad, "será responsable", en una entrevista publicada en "La Repubblica".

La reforma electoral es un tema crucial dado que en Italia la legislatura acaba oficialmente en febrero de 2018 y en la actualidad coexisten dos leyes electorales -una para cada cámara- declaradas en parte inconstitucionales.

El M5S, de corte populista, ve en los comicios generales una nueva oportunidad para llegar al Gobierno, situándose a la cabeza de numerosos sondeos sobre la intención de voto de los italianos.

La reforma electoral, conocida como "Rosatellum bis", propone un sistema mixto: el 36 % de los escaños de la Cámara de los Diputados y del Senado serán asignados con un sistema mayoritario basado en circunscripciones uninominales y el 64 % mediante proporcional.

Entre otras cosas establece un umbral electoral del 3 % de votos para que los partidos puedan acceder a las cámaras y del 10 % en caso de que vayan agrupados en coaliciones.