Javier Fernández emplaza a los nacionalistas a dedicarse a gobernar Cataluña

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha señalado hoy que el resultado de las elecciones catalanas deja "un escenario muy complejo" y ha emplazado a los partidos nacionalistas a renunciar a posturas unilaterales y a dedicarse sobre todo a gobernar Cataluña "que sin dudo lo necesita".

En declaraciones a los periodistas, Fernández ha apelado, pese a la mayoría en escaños obtenida por las formaciones independentistas, a que dichos partidos "defiendan sus posiciones dentro de la Constitución" y abandonen la vía unilateral que llevo a la aplicación del articulo 155 en Cataluña.

"Me hubiera gustado que no hubiera una mayoría nacionalista en escaños y que el PSC, pero me alegro de que haya habido una victoria clara de un partido constitucionalista y de que el número de voto haya sido mayor para las formaciones que no apoyan la independencia", ha apuntado el ex presidente de la gestora del PSOE.