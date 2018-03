Javier Fernández cree que la voluntad de unidad de Sánchez pierde verosimilitud

El presidente de Asturias y expresidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, afirma que "la voluntad de unidad de Pedro Sánchez (secretario general socialista) pierde verosimilitud".

En una entrevista que hoy publica el diario El Mundo, Fernández señala que "Pedro Sánchez es el líder del PSOE. Todavía debe convertirse luego en un líder social a través del proyecto y de unas elecciones".

Preguntado sobre si asistirá a la Escuela de Buen Gobierno convocada por Sánchez para marzo, el presidente asturiano niega que vaya a hacerlo.

Y añade: "Me parece bien que el PSOE plantee un acto de esa naturaleza para recuperar la unidad y conciliar posiciones. Pero esa intención pierde verosimilitud cuando se adopta una decisión como la de Elena Valenciano (no apoyarla al frente del Grupo Socialista Europeo). Da la sensación de que se trata menos de un gesto que de una estrategia. Así, la política se convierte en un juego de apariencias. Creo sinceramente que eso no es bueno".

Se muestra partidario de que "la vocación mayoritaria debería reconducir al PSOE al centro-izquierda, que es donde siempre ha tenido éxitos electorales".

Sobre la situación en cataluña, Fernández opina que "después de lo ocurrido, parte de la sociedad catalana ya no va a asumir en silencio el adoctrinamiento implacable del nacionalismo".

El presidente asturiano argumenta que "no existe demanda social en Asturias para que el asturiano sea lengua oficial; yo he siempre he sido contrario a hacerlo".