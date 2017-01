Javier Fernández descarta que Patxi López busque pactar con Susana Díaz: "Hablar de apaño me parece una tontería"

En su primera entrevista desde que el PSOE cuenta un calendario fijado y con un primer precandidato a las primarias, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha reconocido que se sintió "sorprendido" por la rapidez con la que Patxi López dio el paso de anunciar su candidatura. "Esperaba que lo hiciera, pero no pensé que fuera ese mismo sábado. Le dije que me parecía muy bien".

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, Fernández ha negado que la candidatura del ex lehendakari pueda tener como objetivo cortar el paso a Pedro Sánchez, como temen sus afines: "Nunca pensé que fuera un apaño. Hablar de apaño me parece una tontería. Será una elección limpia y transparente entre los que se presentan". También ha descartado la posibilidad de que Patxi López pueda llegar a un acuerdo con Susana Díaz y retirarse. Sobre ambos ha asegurado que serían buenos candidatos porque "conocen el partido" y saben gobernar.

La líder socialista no le ha comunicado que se vaya a presentar, ha apostillado, como tampoco lo ha hecho hasta el momento Pedro Sánchez. En ese sentido, no ha querido descartar que el ex secretario general de los socialistas pueda anunciar su precandidatura ni predecir el número de candidatos: "Tratándose del PSOE, es imprevisible". Sí se ha atrevido a pronosticar que "van a ser precandidatos muchos" y "van a ser candidatos varios", en plural.

También ha evitado dar respuesta a si los militantes del PSC podrán votar en las primarias socialistas. Se ha limitado a señalar que la relación entre ambas formaciones está en manos de una comisión paritaria y ha afirmado que no tiene dudas de que los militantes del PSC se sienten representados por el PSOE en España y viceversa.

Con respecto a la labor del PSOE en la oposición, ha defendido que debe ser la de una fuerza que funcione ser una alternativa "ética" y útil para "dar oportunidades a la gente y mejorar su vida", pero también debe plantearse como objetivo "volver a gobernar".

El también presidente de Asturias ha destacado que ahora se siente "menos abrumado" al frente de la gestora que cuando asumió la dirección porque desde este sábado, tras la reunión del Comité Federal, cuentan con una estrategia de partido y un calendario, dos cuestiones que "hace meses nos separaban".