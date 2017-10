Jordi Sevilla cree que "un diálogo sobre la independencia de Cataluña es imposible"

Jordi Sevilla, que ha participado en Pamplona en un desayuno organizado por Navarra Capital, ha afirmado que la situación en Cataluña "se viene incubando desde hace más de diez años y se va a alargar en el tiempo".

El exminsitro ha asegurado que el referéndum ilegal del pasado domingo demuestra que "más de la mitad de los catalanes no quieren este proceso". Al mismo tiempo, ha considerado que la política española está en una situación de bloqueo, lo que hace que "ahora mismo resulte muy complicado tejer las alianzas necesarias para plantear una posible negociación".

Al margen de la situación en Cataluña, Jordi Sevilla ha tratado de otros temas que han formado parte de su ponencia, con el título '¿Hemos salido de la crisis?'. En opinión del exministro, "la crisis económica ha terminado y eso exige políticas distintas basadas en el impulso del Gobierno y la búsqueda de nuevos consensos".

"Seamos conscientes -ha dicho- de que los factores bajan igual que suben. Habría que anticipar las posibles curvas a las que nos vamos a tener que enfrentar una vez que lo mejor del ciclo ya ha terminado", ha explicado.

En ese sentido, Jordi Sevilla ha lamentado que patronal y sindicatos no acordaran este pasado verano una subida salarial porque, según sus palabras, "hubiera transmitido un mensaje muy positivo y de confianza en el futuro para afrontar el tema de la contratación".

RETOS "INAPLAZABLES"

Dentro de su análisis sobre la situación en la que se encuentra España, Sevilla ha explicado que echa en falta una reflexión acerca de cuál debe ser el modelo de crecimiento futuro. "O apostamos por competir por precio o lo hacemos por el talento, la innovación y el valor añadido", ha afirmado. Ante esa disyuntiva, su apuesta es por aplicar el sistema de las empresas que están triunfando ya que, según su punto de vista, "no tienen problemas para pagar sueldos más altos".

"Lo que no se puede decir es que no se puede hacer más y continuar con las medidas excepcionales que se tomaron en su momento como los recortes o la devaluación de salarios", ha continuado señalando Jordi Sevilla, quien ha considerado que la economía española tiene como "retos inaplazables" la lucha contra la desigualdad social y la pobreza; la digitalización de su tejido productivo y una revisión profunda del sector público, donde "no existe un criterio de eficacia".