Jordi Sevilla cree que la situación "ya no admite negociación" y que Puigdemont debe "convocar elecciones"

"Sólo pido que no se nos intente esta tarde tomar el pelo aprobando una declaración de independencia sometida a que ahora el Gobierno central ponga sobre la mesa una oferta de negociación", ha apuntado Sevilla, quien ha afirmado que "esto ya no admite negociación".

Sevilla cree que el Gobierno catalán tiene que "renunciar" a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y "reconocer" que las leyes que se aprobaron en septiembre en el Parlamento catalán, que están "suspendidas" por el Tribunal Constitucional (TC), "hasta que no diga" esta Tribunal "lo que son, no se pueden aplicar".

"Y a partir de ahí, llegados a este punto, lo que tiene que hacer Puigdemont es convocar elecciones autonómicas para que los ciudadanos, esta vez sí, el poble catalá pueda decidir de verdad su futuro votando en el Parlamento a las diferentes opciones que se puedan presentar", ha espetado.

Jordi Sevilla se ha pronunciado así en declaraciones a los medios este martes en Mérida (Badajoz), donde ha participado en el encuentro 'Diálogos para el Desarrollo' en el que ha analizado las perspectivas de futuro de la economía extremeña.

HAY QUE "EXIGIR EL REGRESO A LA LEGALIDAD"

Asimismo, el exministro ha reiterado que la situación actual "no admite negociación" por lo que "no hay más que exigir el regreso a la legalidad" y "sí, a partir de ahí, negociación sobre los términos que estemos de acuerdo para negociar", ha señalado.

A este respecto, Sevilla ha dicho que "no es buena la estrategia del chantaje al conjunto de España que ha planteado" la Generalitat porque, en su opinión, "en ese chantaje los primeros perjudicados están siendo ya los catalanes".

"Y lo van a estar todavía más (perjudicados) como no haya un giro, que yo no preveo, pero que no excluyo que se pueda producir esta tarde", ha apuntillado Sevilla en referencia a la intervención que tiene prevista Puigdemont en el Parlamento de Cataluña.

Además, ha subrayado que "lo primero" que le ha "llamado la atención" de la situación producida es que se está "observando como si fuera un fenómeno meteorológico". "Que se acerca el huracán, que se acerca el huracán, como si nadie pudiera hacer nada para evitarlo, en un momento en el que ya todos estamos convencidos de que va a ser un desastre" para Cataluña y España, ha espetado.

Por ello, el exministro ha confesado que "no" es "muy optimista" porque considera que "se ha ido muy lejos en la estrategia de la confrontación como para pensar que una marcha atrás es posible", ha lamentado.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155

Por otra parte, preguntado por si es partidario de la aplicación del artículo 155, ha considerado que "si dan el salto" a la independencia "se va a debilitar una buena parte del apoyo del independentismo", por lo que "se pueden abrir escenarios diferentes antes de plantearse la aplicación" del citado artículo.

Sevilla ha evidenciado que "las opiniones públicas no son las mismas hoy que hace una semana y, seguramente, no serán lo mismo hoy que mañana" porque "hay mucho independentista que se está descolgando de la independencia" al "reconocer lo obvio" que es -ha explicado- que "así no, no se puede declarar la independencia con el apoyo no contrastado del 37 por ciento de la población", ha destacado.

No obstante, ha asegurado que "no" le "asusta" la aplicación del artículo 155, por lo que ha manifestado que "si en algún momento hay que aplicarlo se aplica", pero ha señalado que es un precepto "cualquier cosa menos claro en cuanto a lo que significa".

"Creo que no hay ni que mitificarlo como la solución a todos los males, ni demonizarlo como bajo ningún concepto lo aplicaremos, creo que en eso hay que ser muy pragmático", ha expresado.

"SALTO FEDERAL" DE ESPAÑA

Asimismo, Sevilla ha subrayado que también "hay que presionar" al Gobierno de Mariano Rajoy "en el sentido de que hay una parte de razón detrás del malestar de muchos catalanes que no son independentistas", por lo que ha apuntado que "a lo mejor" esto "requiere" sentarse a "hablar" de "cómo podemos mejorar lo que tenemos".

Un diálogo que, a juicio del exministro, "es evidente que no puede ser sólo bilateral" sino que "tiene que estar el conjunto" de las Comunidades Autónomas.

"Todos tienen algo que decir y todos tienen algo que aportar en lo que yo creo que debería ser un salto federal de nuestro país para que lo que tenemos funcione mejor", ha manifestado.