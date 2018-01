Jornada 5: Costa dice que Camps y Cotino encargaron financiación ilegal de PP

El ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa ha declarado en el juicio de la trama Gürtel que los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y de las Cortes valencianas Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.

LA FRASE DEL DÍA: "En 2006 el entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, me citó en su despacho donde me mostró unos sobres con dinero en efectivo y me comentó que era de empresarios que tenían relación con la Administración o que querían ayudar al partido, y que era un encargo de Francisco Camps y Juan Cotino, que era conseller en el Gobierno valenciano", ha declarado Ricardo Costa.

EL PERSONAJE: Ricardo Costa ha protagonizado hoy el juicio de la rama valenciana de Gürtel en el que ha mostrado su arrepentimiento y ha pedido "perdón a la sociedad española y valenciana", además de manifestar su voluntad de colaborar con la justicia y asegurar que no se ha lucrado durante su etapa política.

LA ANÉCDOTA: Ricardo Costa ha hecho referencia a la "compulsividad" que tenía Francisco Camps a la hora de organizar actos, ante lo que el juez José María Vázquez Honrubia le ha precisado que estaba utilizando una palabra "un poco especial" a lo que el acusado le ha replicado: "Es que es una persona un poco especial", en referencia al expresidente de la Comunidad Valenciana.

AGENDA: El juicio seguirá mañana con la declaración de Cándido Herrero, exgerente de Orange Market, la filial valenciana de Gürtel.