José María García se desdice y niega ante el juez haber señalado a Villar Mir como donante ilegal del PP

El periodista José María García ha negado este lunes ante el juez Manuel García Castellón que se refiriera al constructor Juan Miguel Villar Mir en la entrevista al programa Salvados emitida la noche anterior. A la salida, el comunicador ha asegurado que no tenía constancia de que fuera Villar Mir la persona a la que se refirió, a pesar de que por lo que se le preguntaba es por un encuentro entre él y ese empresario que había desvelado el propio García.

"Sigo diciendo lo que dije ayer, he mantenido una conversación hace años con un empresario que desempeñó cargos políticos importantes y que me había dicho lo que dije. No he dado ningún nombre y la deducción de Villar Mir es una deducción de Jordi Évole", ha dicho José María García al término de su declaración.

García dijo en el programa de Jordi Évole que un exministro dueño de una constructora le había confesado que llevaba años pagando al "partido" porque " para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja". Con esa descripción, Évole preguntó si se estaba refiriendo a Villar Mir, antiguo ministro de la UCD. García contestó afirmando: "Empieza por V y acaba por R". Ahora, García asegura que esta última expresión se refiere a que esas letras encajan en el nombre que dio Évole.

Ante la insistencia de los medios, García ha añadido esta tarde: "Es una deducción de Jordi Évole, pero hay un hecho claro, yo no tengo por qué perjudicar a nadie. Si yo tuviera la constancia de que era el señor Villar Mir yo no iba a decir que no era Villar Mir. Yo no tengo ninguna prueba de que fuera el señor Villar Mir, solo mi constatación de que hablé con ese constructor, pero sería mi palabra contra la de él".

El periodista ha sido interrogado acerca del hecho de que solo un exministro está al frente de una gran constructora y al tiempo imputado en las tres causas en las que se investiga la financiación irregular del PP. A esa pregunta, García ha contestado: "Vamos a ver cómo se desarrollan las causas".

“Un constructor que fue ministro y financiaba ilegalmente un partido político. Empieza por V y acaba por R”. #ReyesDeLaNoche pic.twitter.com/kjPie6QRMr — Salvados (@salvadostv) 11 de febrero de 2018

García ha explicado que la conversación tuvo lugar hace años porque "se había producido un hecho muy significativo en el que había alguna incidencia deportiva". Al preguntársele si ese empresario, caso de Villar Mir, se había presentado a las elecciones de un equipo de Primera División, García ha respondido: "Agua".

José María García ha sido citado como testigo por el juez García Castellón. Solo los abogados de Villar Mir y de su yerno, Juan Miguel Villar Mir, han asistido a la declaración, a pesar de que ésta había sido extendida a todas las partes.