José Ramón Lete, sobre la violencia en el fútbol: "Vamos a ser absolutamente contundentes con las medidas que se tomen"

"Quiero trasladar que vamos a ser absolutamente contundentes con las medidas que se tomen. Hoy ha sido una primera toma de contacto, estamos satisfechos con la capacidad de recepción de la UEFA y seguiremos trabajando estando comprometidos", afirmó tras la reunión mantenida en el CSD con la UEFA, RFEF y LaLiga.

El presidente destacó las medidas acordadas así como la predisposición de la UEFA. El objetivo del Gobierno es el de erradicar la violencia en el fútbol, en este caso en competiciones de ámbito internacional. "En el ámbito interno, hemos sido pioneros en la adopción de medidas legales. Todas las semanas se reúne la Comisión Antiviolencia El secretario de seguridad ha propuesto una serie de medidas a corto, medio y largo plazo que estamos seguros que van a minimizar los riesgos en los estadios y en los alrededores", señaló.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, recalcó que hechos como el del pasado jueves en Bilbao, donde falleció un ertzaina, son competencia de la UEFA. "El Gobierno de España no va a mantenerse de brazos cruzados respecto a cosas como las que sucedieron el otro día en Bilbao aunque no fuese una cuestión que pudiéramos controlar. La UEFA era el organismo responsable al ser una competición internacional, no obstante, hemos querido mover ficha realizando esta reunión", indicó.

Nieto pidió responsabilidades a la UEFA tendiendo una mano al organismo. "Le hemos pedido a la UEFA que asuman su responsabilidad y les hemos dicho van a tener a su lado al Gobierno de España. Le hemos pedido que cuenten con nosotros, hemos puesto sobre la mesa soluciones y queremos que se trabaje ya sobre ello. Tenemos experiencia, es en LaLiga donde estos hechos tienen menos relevancia", agregó.

Nieto quiso que esas mismas propuestas empezaran a aplicarse en el encuentro de Liga Europa entre Atlético y Lokomotiv de Moscú del próximo 8 de marzo. "Hemos propuesto a la UEFA que pudiésemos empezar a trabajar sobre el tema del reparto de las entradas en el país de origen desde ese encuentro. Este jueves es cuando la afición rusa recibió las entradas y nos han comentado que era ya muy difícil el hecho de aplicar esta propuesta pero ese partido y el del Athletic ante el Olympique de Marsella nos servirán de calificación", manifestó.

La relación de los clubes con sus ultras fue otro de los temas a debate. "Hemos hablado de la complicidad de algunos clubes con sus ultras. Se tiene que establecer una coordinación con los delegados del Gobierno. Se está haciendo un trabajo de reconocimiento de esos grupos. Grupos como 'Herri Norte' no tiene en LaLiga el comportamiento violento del partido del otro día ante el Spartak. Creemos que el tratamiento del partido antes, durante y después se hace bien en España", declaró Nieto.

El secretario de Estado de Seguridad sugirió a la UEFA comenzar la próxima temporada con protocolos revisados y nuevas medidas. "Le hemos propuesto al responsable de seguridad de la UEFA empezar la nueva temporada con unas medidas nuevas y unos protocolos revisados para darnos la garantía de que hemos puesto un cerco más sólido y férreo a la violencia a partir de la próxima campaña", señaló.

Por último, Nieto lanzó un mensaje para aquellos aficionados españoles que se desplacen por Europa. "Pedimos que nuestros clubes que participen en competiciones europeas sean un modelo, que no tengamos ningún episodio de aficionados españoles que protagonicen actitudes violentas. Es básica la prevención y la sensibilización, que todo el mundo del deporte condene esos hechos. El Gobierno es casi otra víctima", sentenció.